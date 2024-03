Bereits vor zwei Jahren verurteilte das Amtsgericht Biberach einen damals 53-Jährigen wegen gemeinschaftlichen Betrugs nach einem Teilgeständnis zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sieben Monate ohne Bewährung. Dagegen hatten seine Verteidigung wie auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Tränen und großes Aufatmen beim Angeklagten am Mittwoch bei der Berufungsverhandlung am Landgericht Ravensburg, als Vorsitzender Richter Martin Hussels-Eichhorn die verhängte Strafe doch noch zur Bewährung aussprach.

Angeklagt war der Mann aus dem Kreis Biberach wegen gemeinschaftlichen Betrugs im Jahre 2019. Er fungierte als Verkaufsmetzger und zugleich Betriebsleiter. Nach eigenen Angaben verstand er sich als „faktischer Geschäftsführer“. In dieser Position bestellte er Fleisch- und Wurstwaren zur weiteren Verarbeitung und Vermarktung. „Mit der Kasse und dem Geld hatte ich nichts zu tun, dieses sollten meine Mitarbeiter regeln“, so seine Einlassung. Mit den Lieferanten war ursprünglich auch Barzahlung vereinbart. Nach Vertröstungen und Versprechen war dann aber schnell ein offener Betrag in Höhe von 5000 Euro vorhanden, der zur Anzeige gebracht wurde.

Wortreiches Geständnis

Nach dem Verlesen der Anklageschrift klärte der Richter zuerst ab, ob der Angeklagte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe auch anerkenne. Wenn ja, dann beschränke sich das Gericht nur auf die Rechtsfolgen. Nach längeren Ausreden legte der Angeklagte sehr wortreich schließlich doch ein umfängliches Geständnis ab. Somit konnten sieben geladene Zeugen wieder ausgeladen werden. Dieses klappte aber nicht bei allen, so erschien ein Zeuge aus Hessen nach einer über zweistündigen Anfahrt im Gerichtssaal.

Der Angeklagte hatte beruflich verschiedene Stationen und ist juristisch kein unbeschriebenes Blatt. Nach längerer Zeit als Abteilungsleiter übernahm er eine Gaststätte. Diese Selbständigkeit brachte ihm hohe Verluste, jetzt arbeitet er als Kraftfahrer. Seit 993 kam er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. So stehen im Bundeszentralregister 20 Einträge, die von Betrug, Untreue, Trunkenheit im Straßenverkehr, Sachbeschädigung bis hin zu Steuerhinterziehung reichen.

„Meine Tränen sind echt“

Staatsanwältin Monika Henninger erkannte in ihrem Plädoyer somit keinen Grund, um ein anderes Strafmaß zu fordern: „Bei so viel krimineller Energie und bereits mehreren Haftstrafen kann es heute kein Urteil auf Bewährung geben.“ Nicht so sah es Verteidiger Ulrich Klob: „Mein Mandant ist seit fünf Jahren nicht mehr straffällig geworden, trinkt keinen Alkohol mehr, lebt in einer Beziehung und hat nach seinem Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt wieder einen Arbeitsvertrag bekommen.“ Trotz erfolgter Pfändung will er seine Gläubiger in den nächsten zehn Jahren wieder befriedigen. Mit erstickter Stimme bekannte der Angeklagte im Schlusswort: „Ich habe jahrelang viele Scheiße gebaut, ich spiele hier keine Schau, meine Tränen sind echt. Ich will nach Möglichkeit den angerichteten Schaden wieder gutmachen.“

Mit Spannung erwartet, verkündigte der Richter ebenfalls das im März 2022 vom Amtsgericht Biberach bereits verhängte Strafmaß von einem Jahr und sieben Monate Haft - allerdings auf Bewährung: „Das Schöffengericht lässt sich nicht von Tränen beeinflussen, wertet aber die über vierjährige Prozessdauer und das Alter des Angeklagten.“ Er redete dem Verurteilten ins Gewissen: „Die Bewährung ist kein Selbstläufer, sie dauert vier Jahre und muss von einem Bewährungshelfer begleitet werden. Es darf keine Straftat erfolgen. Sollte ein Wohnsitz- oder auch Stellenwechsel anstehen, darf dieses nur mit seiner Zustimmung erfolgen. Eine erneute Selbständigkeit ist somit ausgeschlossen. Außerdem müssen Sie trotz Pfändungen monatlich 50 Euro an die Gläubiger zahlen. Verspielen Sie nicht diese allerletzte Chance.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.