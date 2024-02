Seit 2010 bietet die Hector Kinderakademie Biberach jedes Schuljahr rund 100 Kurse für besonders begabte und hochbegabte Kinder an. Sie ist eine von 68 Hector-Kinderakademien in Baden Württemberg, teilt die Geschäftsführung der Akademie mit. Die Kurse werden an den drei Standorten Attenweiler, Erolzheim und Bronner Berg Laupheim angeboten und finden außerhalb der Unterrichtszeit - nachmittags, samstags oder vereinzelt auch in den Ferien - statt. Ergänzend zu den Präsenzkursen erweitert ein zusätzliches digitales Lern-und Lehrangebot auf der Lernplattform Moodle das Kursangebot, heißt es weiter.

Durch viel praktisches und kindgerechtes Arbeiten, durch Experimentieren, Forschen und Tüfteln in den Kursen der Kinderakademie bleibt die Lernfreude der Kinder erhalten oder kann weiter geweckt werden. Mit den Lernangeboten der Hector - Kinderakademien sollen sie ihr vorhandenes Wissen vertiefen, sich aber auch neue Gebiete erschließen. Sie sollen befähigt werden, mit Neugier und Selbstvertrauen auf die Herausforderungen der Welt zuzugehen.

Das Förderprogramm ist das einzige landesweite Förderprogramm für besonders begabte und hochbegabte Kinder in Deutschland, das kontinuierlich wissenschaftlich begleitet wird.

Das Programm wird von der Hector Stiftung II finanziert und vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg unterstützt

Jedes Kind hat das Recht auf eine Förderung, die seinen Fähigkeiten entspricht. Das bedeutet zum einen Hilfen für lernschwächere Kinder, andererseits aber auch die Förderung besonders begabter Kinder.

Die Hector - Kinderakademien Biberach hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein vielfältiges Angebot für besonders begabte Kinder zu generieren. Ziel ist eine ganzheitliche Förderung, wobei der Schwerpunkt auf dem MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) liegt.

Für das Sommersemester, das nach den Winterferien startete, wurden 359 Kinder aus (fast) allen Grundschulen /Schulen mit Grundschulstufe des Landkreises Biberach angemeldet. Die Kinder konnten aus 49 Kursangeboten auswählen. Dabei sind über 80 % der Kursthemen - gemäß den Vorgaben der Hector-Stiftung II - den MINT-Fächer zuzuordnen.

Ein kleiner Auszug aus dem Kursprogramm: Biotechnologie zum Anfassen, Apothekenwerkstatt für Kids, Wie funktionieren Pflanzen?, Selber experimentieren!, Robotik und Programmierung, Comics zeichnen, Schach für Talente, Technik erleben und verstehen lernen, Faszination Weltraum, Mit Kräutern heilen, Leben und Wirtschaften in den Steinzeiten, Verstehen wie Computer denken, Magnetismus, Faszination Holztechnik, Der kleine Elektronikingenieur, Verschlüsselte Botschaften und noch mehr.