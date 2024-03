Anfänger-Schwimmkurse für Kinder im Hallensportbad

Die Stadtwerke Biberach bieten für Kinder von sechs bis neun Jahren Anfänger-Schwimmkurse an. Die Online-Anmeldung ist ab Dienstag, 19. März, 6 Uhr, möglich. Dies teilen die Stadtwerke mit.

Die Schwimmkurse beginnen am Dienstag, 23. April, oder Mittwoch, 24. April, und enden voraussichtlich am Donnerstag, 13. Juni, oder Freitag, 14. Juni. Sie finden jeweils am Dienstag- und Donnerstagnachmittag um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr sowie am Mittwoch- und Freitagnachmittag zu denselben Uhrzeiten statt.

Eine Kurseinheit dauert jeweils 45 Minuten und ein Kurs umfasst zwölf Termine. Die Kursgebühr beträgt 160 Euro (inklusive Eintritt). In den Pfingstferien vom 20. Mai bis 31. Mai finden keine Kurse statt.

Weitere Informationen zum Frei- und Hallensportbad sind bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351/ 30250-150, per Mail an [email protected] oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach erhältlich. Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auf der Homepage unter www.swbc.de eingesehen werden.