An mehreren Autos Spiegel abgetreten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter in Biberach mehrere Autos beschädigt und Autospiegel abgetreten. Das berichtet die Polizei.

Gegen Mitternacht am Samstag trieb ein Unbekannter sein Unwesen in der Hochvogelstraße. Er trat an vier parkenden Pkw die Außenspiegel ab. Außerdem entwendete der unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines Autos. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.