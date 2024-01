Nach 35 Jahren als Pastoralreferent, katholischer Polizei- und Klinikseelsorger in Biberach hat sich Johannes Walter zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet. Vielen Menschen hat er in dieser Zeit Trost gespendet oder Mut zugesprochen und auch belastende Erfahrungen gemacht - so beim Flugzeugabsturz von Überlingen 2002 oder beim Amoklauf in Winnenden 2009.

Den Weg zur Seelsorge fand Johannes Walter erst während seiner Bundeswehrzeit. Während seiner Jugend in Tuttlingen habe er immer Kfz-Mechaniker werden wollen. „Mein Traum war ja immer, irgendwie im Rallyesport Fuß zu fassen“, erzählt er. Sein Idol war Rallyefahrer Walter Röhrl. Noch heute sind für ihn TV-Übertragungen von Rallyes oder Formel-1-Rennen eine Leidenschaft.

Kritik an der Amtskirche

In Tuttlingen war er bereits als Ministrant und in der kirchlichen Jugendarbeit tätig. „Während der Bundeswehrzeit in Donauwörth habe ich darüber intensiver nachgedacht und mich dann für ein Theologiestudium in Tübingen entschieden“, sagt Walter.

Dabei lernte er auch seine spätere Frau Karin kennen. Seine Diplomarbeit schrieb er Mitte der 1980er-Jahre über die Problematik der Normfindung am Beispiel der katholischen Ehe- und Sexualmoral.

Die Enge der katholischen Normen und Lehre ist schon auch belastend und hat viele Menschen zwar nicht vom Glauben, aber doch von der Kirche entfernt. Johannes Walter

Ein für Johannes Walter bis heute aktuelles Thema: „Ich behaupte, es hat sich seither manches eher rückwärts entwickelt. Die Enge der katholischen Normen und Lehre ist schon auch belastend und hat viele Menschen zwar nicht vom Glauben, aber doch von der Kirche entfernt.“

Der Glaube und der Wunsch nach einer höheren Macht habe in der Gesellschaft nach wie vor einen hohen Stellenwert. „Aber das Image der Institution Kirche ist durch die Missbrauchsskandale inzwischen verheerend. Das höre ich inzwischen auch von vielen älteren Menschen, von denen ich immer dachte, sie seien in der Kirche gefestigt.“

Wilde Zeiten im Martinskeller

1988 kam Johannes Walter als Pastoralreferent nach Biberach. Die Stelle hatte einen Schwerpunkt auf Jugendarbeit, beinhaltete aber auch Religionsunterricht an Schulen und die Seelsorge bei der damaligen Bereitschaftspolizei. „Der Schulunterricht war nie mein Traum, dagegen hat mich die Polizeiseelsorge sehr interessiert.“

In der Jugendarbeit kümmerte er sich auch um den damaligen Martinskeller, wo es damals noch recht wild zuging. „Da hatten wir auch Probleme mit Drogenhandel.“

1990 erhielt Johannes Walter das Angebot Klinik- und Polizeiseelsorger zu werden, das er annahm. Bei der Polizei war er bis 2013 tätig, bis aus der Bereitschaftspolizei ein Standort der Polizei-Hochschule wurde, katholischer Klinikseelsorger war er bis Ende 2023.

Viele Lebensgeschichten von Patienten

In der Klinikseelsorge habe er sehr viel auch für sich selbst gelernt. „Ich habe Fachbücher gelesen, mich mit Krankheitsbildern befasst und mit Ärzten ausgetauscht. Da hatte ich eine Phase, in der ich meinte, sämtliche Symptome bei mir festzustellen.“

Die Verweildauer der Patienten in der Klinik war früher länger. Ich konnte sie mehrmals besuchen und Gespräche führen. Johannes Walter

In dieser Zeit habe er sich auch viel mit Psychosomatik und Tiefenpsychologie beschäftigt. „Ich wollte als Seelsorger immer für den ganzen Menschen da sein und habe auch gemerkt, dass das Vertrauen der Patienten zu mir sehr hoch ist“, sagt Walter. So hätten ihm viele ihre Lebensgeschichten erzählt oder ihm auch Schuldgefühle anvertraut, die sie über viele Jahre belasteten.

Auch das Sterben und der Tod gehörte dabei zu seinem Alltag. Wobei sich manches verändert hat. „Die Verweildauer der Patienten in der Klinik war früher länger. Ich konnte sie mehrmals besuchen und Gespräche führen. Heute sind sie viel kürzer in der Klinik und oft ist nur noch ein Gespräch möglich“, sagt Johannes Walter. Auch aus seinem Appell an den damaligen Bischof Walter Kasper, die Krankensalbung nicht nur geweihten Priestern zu ermöglichen, ist bis heute nichts geworden.

Schockerlebnis Winnenden

Hat ihn die Arbeit in der Klinik nicht auch belastet? „Jein“, sagt Johannes Walter. Er habe gelernt, mit dieser Belastung umzugehen. „Ich bin leidenschaftlicher Linienbusfahrer. Manchmal hat mir die 15-minütige Heimfahrt im Bus geholfen, Abstand zu gewinnen. Manchmal habe ich mir am Ende des Tages auch einfach ein paar Notizen gemacht, um die Dinge quasi abzustreifen.“ Belastend sei es für ihn immer dann gewesen, wenn es um Kinder ging.

Als Polizeiseelsorger erlebte er im März 2011 mit dem Amoklauf von Winnenden den einzigen Einsatz seines Berufslebens, „an dem ich bis heute zu knabbern habe“, sagt Walter. Ein 17-Jähriger erschoss damals unter anderem an einer Realschule mehrere Schüler und eine Lehrerin.

„Ich war damals vor Ort, um Polizeibeamte zu betreuen, und habe dabei auch einige der Opfer gesehen.“ Ein Anblick, den Johannes Walter bis heute nicht aus dem Gedächtnis bekommt. In der Folge war er auch in mehreren Schulen im Landkreis zu Gast, um Lehrern und Schülern im Umgang mit ihren Ängsten und Bedenken zu helfen.

Einsatz in Überlingen

Für eine posttraumatische Belastungsstörung hatte bei Johannes Walter im Nachgang ein Ereignis gesorgt, das knapp neun Jahre vor Winnenden passierte. Am 1. Juli kollidierte über Überlingen eine deutsche Frachtmaschine mit einem russischen Verkehrsflugzeug. 71 Menschen sterben, darunter 49 Kinder.

Neben den Einsatzkräften kümmerte sich Walter als Seelsorger auch um Augenzeugen des Unglücks und Angehörige der getöteten Passagiere. Darunter auch um einen Russen, der beim Absturz seine ganze Familie verloren hatte. „Drei Tage lang habe ich mich mit einem Kollegen um den Mann gekümmert und bin mit ihm auch an die Absturzstelle gefahren“, sagt Walter.

Ein Jahr später sei er wieder zu Besuch nach Deutschland und auch nach Biberach gekommen. „Geschockt war ich, als ich im Februar 2004 erfuhr, dass er den beim Unglück diensthabenden Fluglotsen in Zürich erstochen hatte.“ Dafür habe er bei dem Mann keine Anzeichen gesehen.

Das bringt der Ruhestand

Durch seine Tätigkeit empfinde er Hochachtung und große Wertschätzung für alle Menschen in den Blaulichtberufen, in der Pflege und in der Medizin. Wütend macht Johannes Walter deshalb die zunehmende Gewalt gegen Einsatzkräfte. „Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich weiß, was diese Menschen an hoher sozialer Motivation mitbringen.“ Gewalttäter müssten härter zur Rechenschaft gezogen werden. „Die gesetzlichen Mittel dafür haben wir.“

Gefreut hat sich Johannes Walter über die Heimattage in Biberach. Waren diese doch unter anderem erst durch seinen Antrag als CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat nach Biberach gekommen. Eine Rückkehr in die Kommunalpolitik schließt er für die Zeit seines Ruhestands aber aus.

Die Ehrenämter als Vorsitzender des Fördervereins der St.-Martins-Chorknaben und in der Supervision der Notfallseelsorger seien für ihn ausreichend. Mehr Zeit will sich Walter für seine beiden Enkelkinder, das Reisen, die Fußball-Bundesliga und die Formel 1 nehmen. Für die beiden letztgenannten Punkte habe er sich ein TV-Bezahlabo zugelegt. „Das kann ich jetzt hoffentlich öfter nutzen.“