Mit der steigenden Zahl an E-Autos steigt auch die Nachfrage nach Lademöglichkeiten. Die Stadt Biberach will nun mit Hilfe eines privatwirtschaftlichen Betreibers ein E-Ladesäulennetz in der Stadt aufbauen. Wie das Konzept dafür aussieht, das der Gemeinderat einstimmig gebilligt hat.

Mit der stärkeren Ausrichtung der Automobilindustrie auf E-Fahrzeuge und ein zu erwartendes Sinken der Preise für diese Autos, wird auch die Nachfrage nach Ladepunkten im öffentlichen Raum zunehmen. Für die Stadt stelle sich dabei die Herausforderung ein stimmiges Konzept zu finden, dass die privaten Lademöglichkeiten (vor allem bei Einfamilienhäusern), die Lademöglichkeiten auf Firmengeländen und an Tankstellen ergänzt, so Baubürgermeister Christian Kuhlmann.

Stadt will Netz nicht selbst betreiben

Um den Aufbau eines Netzes für einen privatwirtschaftlichen Investor attraktiv zu machen, braucht es eine gute Mischung. „Denn es gibt wirtschaftlich lukrative Standorte, zum Beispiel an belebten Orten in der Innenstadt, und weniger lukrative, beispielsweise außerhalb in den Wohngebieten.“ Der Invest, um ein solches Netz aufzubauen, sei extrem hoch, so Kuhlmann.

In einem ersten Standortpaket hat die Stadtverwaltung nun eine Mischung aus elf solcher Standorte zusammengestellt, um mit einer Ausschreibung 2024 einen Investor dafür zu finden. „Es ist illusorisch, das die Stadt das selbst macht und bezahlt. Wir wollen keine eigene Struktur schaffen“, so der Baubürgermeister.

Fokus auf Gebiete mit Geschosswohnungen

Neben Orten mit Publikumsverkehr fokussiert sich die Verwaltung bei der Auswahl der Standorte vor allem auf Wohngebiete mit viel Geschosswohnungsbau. „Die Menschen dort haben, im Gegensatz zu den Bewohnern von Einfamilienhäusern, meist keine Möglichkeit, privat eine Ladestation anzubringen“, so Kuhlmann. „Wir hoffen, dass unsere Mischung aus lukrativen und nicht ganz so lukrativen Standorten einen Investor davon überzeugt, ein Ladesäulennetz aufzubauen, das wirtschaftlich zu betreiben ist.“

Folgende öffentlichen und halböffentlichen Standorte sind in dem Paket: Parkplatz Gymnasien (Breslaustraße), Gigelberg, Vorplatz Parkhaus Ulmer Tor, Pflugschule, Köhlesrain, Stadtteilhaus Gaisental, Frei-/Hallenbad, Dollinger-Realschule, Kita Hirschberg, Meisenweg, Riedlinger Straße. An jedem dieser Standorte sollen zwei bis vier Ladepunkte entstehen.

Hauptsächlich AC-Laden

Mit Ausnahme des Parkhauses Ulmer Tor soll es sich dabei um Wechselstrom-Ladesäulen (AC) handeln, die eher langsam laden. Ein kompletter Ladevorgang kann hier zwischen vier bis zehn Stunden dauern. Am Ulmer Tor soll es Gleichstrom-Ladepunkte (DC) geben, die schnelleres Laden (30 bis 60 Minuten) ermöglichen. Das besonders schnelle HPC-Laden mit Gleichstrom soll an den genannten Punkten nicht angeboten werden.

Die Stadt will das Ganze in Form einer öffentlichen Ausschreibung (Sondernutzung) vollziehen, um eine Ausbauverpflichtung für alle genannten Standorte sicherzustellen. Nach dem ersten Standortpaket wolle man zunächst sehen, ob von privater Investorenseite ohne öffentlichen Anschub weitere Ladestationen gebaut werden. „Sollte das nicht der Fall sein, werden wir ein zweites Standortpaket ausschreiben“, kündigte der Baubürgermeister an.

Ladestation im Burrenwald?

Der Gemeinderat begrüßte das Vorgehen. „Wir brauchen eine leistungsfähige und für alle zugängliche Struktur“, sagte Josef Weber (Grüne). „Wir stellen die Plätze, ein Betreiber die Ladesäulen. Das ist das richtige Vorgehen“, sagte Magdalena Bopp (Freie Wähler). Sie frage sich allerdings, wo der ganze Strom herkommen soll.

Die Stadt komme mit dem Konzept ihrer regionalen Verpflichtung nach, sagte Lutz Keil (SPD). „Wir haben viele Einpendler, die hier einkaufen und arbeiten, außerdem haben wir viele Menschen, die in Mietwohnungen leben und keine Möglichkeit für eine eigene Ladestation haben.“ Er regte an, auch den Burrenwald-Parkplatz in das Standortnetz einzubeziehen. „Die E-Mobilität wird zunehmen. Für uns heißt dieses Vorgehen: Kfz sind in der Stadt weiterhin willkommen“, so Günter Warth (FDP).

Teilorte nicht vergessen

Die E-Mobilität werde eine große Dynamik erleben, so Friedrich Kolesch (CDU, „das ist politisch so entschieden“. Es brauche Lademöglichkeiten im Bereich des Geschosswohnungsbaus. Die Stadt solle potenzielle Anbieter grundsätzlich ermuntern, noch weitere Standorte als die genannten anzubieten.

Die Ortsvorsteher Tom Abele (Rißegg) und Alexander Wachter (Mettenberg) betonten, dass es auch Lademöglichkeiten in den Teilorten geben müsse. „Wir hätten den Wunsch, noch in der ersten Phase berücksichtigt zu werden“, so Abele.

Der Baubürgermeister sagte zu, dass die Stadt offen sei für weitere Standortvorschläge möglicher Anbieter. „Sie sollen auch eine optionale Aussage zu Lademöglichkeiten in allen vier Teilorten machen.“ Außerdem sei man offen, wenn ein Anbieter an weiteren Stellen schnelles DC-Laden anbieten wolle und nicht nur am Ulmer Tor.