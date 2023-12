Das war’s vorerst mit jeglichen Umgestaltungsplänen für den westlichen Marktplatz: Der vergangene Woche im Bauausschuss gefundene Kompromiss erzielte am Montagabend im Gemeinderat keine Mehrheit. Ein paar kleinere Maßnahmen wird es am östlichen Marktplatz und am Holzmarkt aber geben.

Aus dem Prozess „Platz für alle“ und der Innenstadtstudie war für den westlichen Marktplatz im Bereich zwischen Esel und „Schwäbischer Zeitung“ vom Stadtplanungsamt zunächst ein Konzept entwickelt worden, das neben weiteren Fahrradstellplätzen, Baum- und Pflanzkübeln auch sogenannte Parklets und spezielle Bereiche für Außengastronomie vorsah. Dafür sollten 13 der heute 28 Parkplätze jeweils in der warmen Jahreszeit wegfallen.

In der Bauausschusssitzung vergangene Woche hatte eine knappe Mehrheit einem Kompromiss zugestimmt, der zwar Pflanzkübel und weitere Fahrradbügel vorsah, nicht aber ein Wegfallen von Stellplätzen für Parklets oder Außengastronomie. Die betroffenen Bäckereien und die Metzgerei hatten sich dagegen ausgesprochen, weil sie Umsatzeinbußen befürchten.

Es bleibt bei 28 Stellplätzen

Nach einem 16:16-Abstimmungspatt bei diesem Punkt am Montagabend gilt dieser Kompromiss jedoch als abgelehnt, was bedeutet, dass sich auf dem westlichen Marktplatz erst einmal nichts verändert. Es kommen also weder Baum- und Pflanzkübel noch weitere Fahrradbügel. Dafür es bleibt es bei 28 Pkw-Stellplätzen. Die Abstimmung lief wie folgt: Für den Kompromiss stimmten CDU (9), FW (4) und FDP (3), dagegen Grüne (9), SPD (5), Ralph Heidenreich und OB Norbert Zeidler.

Zuvor hatten die Fraktionsvertreter nochmals ihre Sicht der Dinge dargelegt. „Ich muss mich fragen: War’s das jetzt?“, meinte Silvia Sonntag (Grüne). Nach all den Beratungen sei das, was nun vorliege „ein bissle dünn“. Magdalena Bopp (Freie Wähler) sagte, sie könne dem Kompromiss aus dem Bauausschuss zustimmen. Sie hatte aber bereits angekündigt, nicht für die ganze Fraktion zu sprechen, außerdem fehlte FW-Stadträtin Claudia Reisch entschuldigt.

„Nicht alles kleinschwätzen“

Der Kompromiss für den westlichen Marktplatz sei nicht „bestenfalls Kosmetik“ so Günter Warth und bezog sich damit auf den Titel eines Kommentars in der SZ zu diesem Thema. „Wir machen es uns nicht einfach.“ Bei der Umgestaltung des Marktplatzes handle es sich um eine Operation am offenen Herzen. Dafür brauche es eine vertiefende Betrachtung, sagte er und verwies auf das „Sorgenkind Hindenburgstraße“. Seine Fraktion freue sich über den im Bauausschuss gefundenen Kompromiss.

Auch Paul Lahode (CDU) störte sich an der „einseitigen Presseberichterstattung und Haltung“ zu diesem Thema. Es gebe Nutzungskonkurrenzen auf dem Marktplatz, aber nun habe man einen Kompromiss der tragbar sei. „Wir sollten nicht immer alles kleinschwätzen.“

Stahlstühle auf östlichem Marktplatz kommen weg

Auch OB Zeidler meldete sich am Ende der Debatte zu Wort und sprach von einem „gewissen Verwaltungsfrust“. Mit Blick auf den Kompromiss, der am Ende auch noch durchfiel, „hätten wir uns viele Sitzungen und Wege sparen können“. Vielleicht sei das ja die Lernkurve aus diesem Prozess. Er hätte sich vorstellen können, das ursprüngliche Konzept zumindest probeweise umzusetzen und die Stellplätze zusätzlich als Kurzzeitparkplätze auszuweisen. Er stelle sich namentlich vor das Stadtplanungsamt, das im vergangenen Jahr einiges an Arbeitszeit in die Ausarbeitung des Konzepts gesteckt habe und zog das Fazit: „Das hätten wir in kürzerer Zeit haben können.“

Ein paar Vorschläge finden aber doch noch ihre Umsetzung: So entsteht am östlichen, bereits autofreien Marktplatz am Standort des vorhanden Baums (Ecke Consulentengasse) eine Baumgruppe mit Baum- und Pflanzkübeln. Dort werden auch Sitzbänke aufgestellt. Zusätzlich werden an den Baumkübel auf der Südseite montierte Sitzbänke. Im Gegenzug fallen die mobilen Stahlstühle auf dem östlichen Marktplatz in Zukunft weg. Einstimmig war das Votum für das Pflanzen eines Einzelbaums vor dem C&A sowie einer Baumgruppe am Holzmarkt (vor der Bäckerei Traub). Beides soll 2025 erfolgen.