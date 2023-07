Biberach

Altenpflegehelfer der MES feiern ihren Abschluss

Biberach / Lesedauer: 2 min

Die Absolventinnen und Absolventen der Matthias-Erzberger-Schule (Foto: MES )

Von Mai bis Juli haben an der Matthias–Erzberger–Schule (MES) in Biberach die schriftlichen, praktischen und mündlichen Abschlussprüfungen in der Berufsfachschule für Altenpflegehilfe statt. Die Absolventinnen und Absolventen haben nun ihren Abschluss gefeiert.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 13:39 Von: sz