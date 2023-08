Es ist inzwischen ziemlich genau 100 Jahre her, da wurde in der Biberacher Druckerei Karl Höhn Geld gedruckt. Es war die Zeit der Hyperinflation 1923, als auch die Stadt Biberach Notgeldscheine ausgab. Zu sehen sind einige davon in der aktuellen Sonderausstellung „Nationalsozialismus in Biberach“. So schön die bunten Scheine mit ihren lokalen Motiven anzusehen sind, so dramatisch ist die Geschichte, die dahinter steht.

Als „Wielandstadt Biberach“ wird die Stadt auf dem Notgeldschein aus dem August 1923 bezeichnet. Zu sehen ist auf der 500.000-Mark-Note auch da Ulmer Tor und der Marktplatz. (Foto: Museum Biberach )

Gerhard Xeller ist Milliardär — zumindest, wenn es nach den aufgedruckten Summen auf den Notgeldscheinen geht. Da schwankt die Spanne zwischen 500.000 und einer Milliarde Mark. Der Biberacher hütet die Relikte aus dem vergangenen Jahrhundert normalerweise bei sich zu Hause.

Dem Museum hat er einige für die Sonderausstellung zur Verfügung gestellt. „Mir gefallen die Motive von Wieland und den Stadttoren, die darauf zu sehen sind. Und ich finde es faszinierend, dass in Biberach mal Geld gedruckt wurde“, sagt er.

Gedruckt wurde das Notgeld von der Biberacher Druckerei Karl Höhn, wie man unten auf dem Geldschein lesen kann. (Foto: Museum Biberach )

Zu sehen im Museum

Ihre Gestaltung hat die Geldscheine inzwischen längst zu Sammlerobjekten gemacht, auch wenn ihr Wert bei Weitem nicht dem aufgedruckten entspricht.

In der Ausstellung im Museum hingegen sind die Scheine ein Symbol dafür, was den Weg in den Nationalsozialismus bereits in der ersten Hälfte der 1920er–Jahre bereitete.

In der Folge von Reparationszahlungen durch den Ersten Weltkrieg und der Besetzung des Ruhrgebiets durch die Franzosen nahm eine dramatische Geldentwertung (Hyperinflation) ihren Lauf. Sie vernichtete Geldvermögen und Sparguthaben. Um seinen Verpflichtungen nachzukommen, brachte der Staat immer mehr Geld in Umlauf, Preise und Löhne explodierten.

Viele litten Not

„Während dieser Hyperinflation gaben viele Kommunen und zahlreiche Industriefirmen ihr eigenes Notgeld heraus, damit sie Löhne und Gehälter auszahlen konnten“, sagt Frank Brunecker, Leiter des Museums Biberach. Er hat die Sonderausstellung zusammengestellt. „Wer Geld bekam, musste dieses allerdings sofort ausgeben und einkaufen, ehe es abends möglicherweise schon wieder nichts mehr wert war.“

Auf einem der Notgeldscheine der Stadt Biberach ist das Ulmer Tor zu sehen. (Foto: Museum Biberach )

Nach einer kurzen Konsolidierungsphase habe die Weltwirtschaftskrise 1929 ein geschwächtes Land getroffen, sagt Brunecker. „Daran zerbrach letztlich die Weimarer Republik.“ So vervierfachte sich die Arbeitslosigkeit zwischen 1928 und 1932. In Biberach mussten die Tragantfabrik Baur und die Metallwarenfabrik Schlee dichtmachen.

Bei den Vollmer Werken arbeiteten nur noch 20 Menschen. Hunderte Biberacher Männer seien arbeitslos geworden, so Brunecker, die Familien im damals knapp 11.000 Einwohner umfassenden Biberach litten Not.