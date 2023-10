So blickt der Biberacher Bäderchef auf die vergangenen 40 Jahren zurück

Den Biberacher Badegästen ist er längst bekannt: Wenn die ersten Frühschwimmer eintreffen und ihre Bahnen ziehen, ist Joachim Isenmann schon längst bei der Arbeit, um nach dem Rechten zu sehen. Mehr als 40 Jahre lang war er der Herr des Biberacher Freibads und des Hallensportbads. Ende 2023 geht der Teamleiter für Bäder bei den Stadtwerken Biberach in den wohlverdienten Ruhestand.

Nach 46 Jahren im öffentlichen Dienst, davon 40 Jahre bei den Stadtwerken Biberach, ist für Joachim Isenmann bald Schluss. In vier Jahrzehnten hat der 64-Jährige bädertechnisch einiges erlebt. Ein großer und wichtiger Meilenstein ist und bleibt für ihn der Neubau des Hallensportbads. Da macht es ihm auch nichts aus, dass der Neubau des Biberacher Freibads ohne ihn stattfindet.

Wer kann schon von sich sagen, dass er ein Freibad, ein Hallenbad und ein Variobecken gebaut hat. Joachim Isenmann

„Ich durfte in meinem Berufsleben viel machen und dafür bin ich dankbar“, sagt Joachim Isenmann. „Nun ist es an der Zeit, in Rente zu gehen und darauf freue ich mich schon.“ Dass es ihm langweilig werden könnte, davor hat der Bäderchef keine Angst: „Ich habe in meinem Leben noch viel vor.“

Isenmann hat in seiner Zeit drei Bäderbereiche gebaut

Und rückblickend hat er in seinem Berufsleben auch viel erreicht. „Wer kann schon von sich sagen, dass er ein Freibad, ein Hallenbad und ein Variobecken gebaut hat“, sagt Isenmann. Denn das Freibad, das nun abgerissen wurde und das die Biberacher gut kannten, wurde im Jahr 1994 gebaut und ein Jahr später eingeweiht.

„Das war zu Beginn meiner Arbeit als Betriebsleiter gleich mein erstes Großprojekt. Damals habe ich gesagt, das bekomme ich hin, hatte aber doch ein mulmiges Gefühl“, erinnert sich Isenmann. Und als das Projekt erfolgreich über die Bühne ging, wusste er, dass er hier am richtigen Platz ist. „Nach dem Bau hatte ich die nötige Selbstsicherheit und wusste, wie alles läuft.“

Rund zehn Jahre später stand dann fest, dass Biberach ein neues Hallenbad bekommt, weil das alte Wilhelm-Leger-Bad abgerissen werden musste. Für Joachim Isenmann eine neue Herausforderung und zugleich die schönste seiner beruflichen Laufbahn in Biberach: „So wie das Hallenbad heute aussieht, habe ich es geplant. Ich durfte all meine Erfahrungen einbringen und hatte bei der Planung freie Hand.“ Wenn er auf seine vergangenen 40 Jahre zurückblickt, dann ist es dieses Projekt, auf das er besonders stolz ist.

Ohne ein gutes Team, geht nichts

Das neue Leerschwimmbecken (Variobecken), das seit zwei Jahren in Betrieb ist, setzte dann noch den Schlusspunkt für seine langjährige Arbeit bei den Stadtwerken. Aber all das wäre niemals möglich gewesen, hätte Joachim Isenmann nicht ein tolles Team im Rücken. „Ich habe hier teilweise Mitarbeiter, die seit 30 Jahren mit mir arbeiten, das ist schon eine Leistung. Dann kann die Personalpolitik ja nicht so schlecht sein“, sagt er lächelnd.

Wir haben zwischen 1990 und 2000 einige Beachpartys im Freibad organisiert, das waren noch Zeiten. Joachim Isenmann

Insgesamt sind 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürs Freibad und Hallensportbad zuständig. Der Ablauf ist reibungslos: „Wir sind ein eingespieltes Team und das war mir auch immer wichtig.“

Die vergangenen fünf Jahre waren schwer

Wenn er aber ganz ehrlich ist, dann ist er 35 Jahre lang wirklich gerne zur Arbeit gegangen, die vergangenen fünf Jahre seien allerdings nicht mehr so schön gewesen. „Corona hat uns schon sehr zugesetzt, es hat mir nicht gefallen, die Menschen zu bevormunden und ständig gab es neue Regeln“, sagt Isenmann.

Empfohlene Artikel Kein Badespaß im Sommer 2023 und 2024 bleibt das Biberacher Freibad zu q Biberach

„Auch der Krieg in der Ukraine, als es hieß, wir müssen die Temperatur runterfahren, weil es kein Gas mehr gibt, waren für mich und mein Team nicht schön.“ Und dann musste er im Jahr 2021 erstmals in seinem Berufsleben Kurzarbeit für seine Mitarbeiter anmelden. „Deshalb ist nun ein guter Zeitpunkt, zu gehen.“

Denn die schönsten Zeiten hat er hinter sich. „Zu Beginn meiner Arbeit bei den Stadtwerken hatte ich den besten Chef überhaupt“, sagt Isenmann. Mit Wolfgang Lotz, der später als Geschäftsführer zu den Stadtwerken Esslingen wechselte, hatte Joachim Isenmann ein sehr gutes Verhältnis.

Mein Team werde ich natürlich vermissen. Joachim Isenmann

„Wir haben zwischen 1990 und 2000 einige Beachpartys im Freibad organisiert, das waren noch Zeiten“, erinnert er sich. „Teilweise hatten wir bis zu 2500 Gäste da und wir haben bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.“

Nachfolge ist bereits geregelt

Nun hofft er, dass es auch weiterhin gut für die Bäderlandschaft in Biberach weitergeht und sich das neue Freibad großer Beliebtheit erfreut. „Mein Team werde ich natürlich vermissen“, sagt Joachim Isenmann. „Aber ansonsten werde ich mich nicht in die Angelegenheiten meines Nachfolgers einmischen.“ Wer am 1. Dezember die neue Stelle antritt, soll demnächst bekannt gegeben werden.