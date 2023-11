Auch für das Jahr 2024 gibt es wieder einen Kalender der Gesellschaft für Heimatpflege (GfH) mit Alt-Biberacher Fotos. Im Mittelpunkt steht diesmal die Stadtpfarrkirche St. Martin.

Anlass für das Kalenderthema „Stadtpfarrkirche Biberach - Gotteshaus für zwei Konfessionen“ sei der Abschluss von Innen- und Außensanierung in diesem Jahr gewesen, sagt Erwin Oswald, der wie in den vergangenen Jahren die Bildauswahl getroffen hat. „Jetzt, da die Kirche in neuem Glanz erstrahlt, ist es ja vielleicht auch ganz interessant, wie sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgesehen hat.“ Ausgewählt hat er deshalb Schwarzweiß-Motive aus der Zeit bis zur großen Kirchenrenovation in den 1960er-Jahren.

So nimmt bereits das Titelbild, das in der Zeit zwischen 1930 und 1950 entstanden sein muss, den Betrachter mit auf eine Zeitreise: Die Außenfassade der Kirche erscheint dunkler als heute, und auf dem Kirchplatz steht noch eine hübsch mit Ziegeln eingedeckte Litfaßsäule. Ein Auszug aus einem Aufsatz des früheren Kreisarchivars Kurt Diemer führt in die Geschichte der ab 1330 erbauten Stadtpfarrkirche ein. Er erläutert darin auch, wann die Kirche ihre verschiedenen Anbauten und Seitenkapellen erhielt, wann der Barock Einzug hielt und wann die verschiedenen Renovationen stattfanden.

Protest wegen Orgel-Abriss

Die Brandtafel aus dem Jahr 1584 ziert das Januar-Kalenderblatt und zeigt, wie der Turm von St. Martin vor dem großen Brand 1584 in etwa aussah. Es ist die einzige Darstellung des dabei zerstörten gotischen Turmhelms. Das Februar-Kalenderblatt zeigt eine Ansicht des Chorraums vor der Renovierung 1964. Diese dürften nur noch ältere Biberacher aus eigenem Erleben kennen.

Zu sehen ist auf dem Kalenderblatt des Monats April die ab 1878 eingebaute Weigle-Orgel. Der Abriss dieser damaligen Hauptorgel rief 1966 bei mehreren Orgelbauern Unmut hervor, weil die Orgel keineswegs marode gewesen sein soll.

Bürger dürfen aufs Gerüst

Fotografisch interessant sind die Bilder des September-Kalenderblatts. Sie zeigen die Erneuerung der Turmhaube im Jahr 1933. Spektakulär ist die Aufnahme des filigranen Holzgerüsts, das sich um die Turmspitze rankt - mitsamt den Arbeitern, die sich darauf tummeln. Sogar einen Handstand wagte einer von ihnen auf den schmalen Balken, wie auf einem Foto auf der Rückseite des Kalenderblatts zu sehen ist. In einem Artikel im Dezember 1964 hat die „Schwäbische Zeitung“ an die damals gut 30 Jahre zurückliegenden Arbeiten erinnert. Dass das Bürgermeisteramt den Biberachern 1933 an drei Sonntagen offenbar erlaubte, von innen auf das Gerüst zu steigen, um den Ausblick zu genießen, dürfte jedem Verantwortlichen für Baustellensicherheit heute wohl den Angstschweiß auf die Stirn treiben.

Das Foto auf dem November-Kalenderblatt zeigt einen Blick in den Glockenstuhl, in dem die Glocken zum Zeitpunkt der Aufnahme noch per Seil geläutet wurden. Auf der Rückseite wird das ökumenische Sechsergeläut erklärt. Den Abschluss des Kalenders bildet ein Foto von St. Martin im Schnee, das laut Oswald aus dem Jahr 1933 stammt.

Erhältlich ist der Kalender für zehn Euro bei der Stadtbuchhandlung, bei Osiander, in der Buchhandlung Gimple sowie in der Hütte der GfH auf dem Christkindles-Markt.