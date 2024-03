Allgäuer Kantatenchor führt die Johannes-Passion zweimal auf

300 Jahre Johannes-Passion: Anlässlich dieses besonderen Jubiläums werden der Allgäuer Kantatenchor und das Allgäuer Kantatenorchester das große Meisterwerk von Johann Sebastian Bach zweimal im Allgäu mit historischen Instrumenten aufführen. Das erste Konzert findet am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in der St.-Mang-Kirche in Kempten statt. Das zweite Konzert beginnt direkt am Karfreitag, 29. März, um 14.30 Uhr in der St. Martinskirche in Memmingen.

Im Allgäuer Kantatenchor singen rund ein Drittel junge Sängerinnen und Sänger unter 18 Jahren, die somit die Faszination der Chormusik von Bach im Zusammenwirken mit erfahrenen Sängerinnen und Sängern erleben können.

Hochkarätige Gesangssolisten werden zu den Aufführungen ins Allgäu kommen: Gunhild Alsvik, eine aus Norwegen stammende Sopranistin, ist langjähriges Mitglied im renommierten Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe). Die talentierte junge Altistin Julia Schneider studiert am Mozarteum in Salzburg. Sebastian Hübner aus Heidelberg ist einer der gefragtesten Evangelisten. Jens Hamann wird die Pilatus-Partie und die Arien singen. Die Rolle des Jesus übernimmt in Kempten Benedikt Eder (Theater Regensburg) und in Memmingen der isländische Bariton Oddur Jónsson.

Im Allgäuer Kantatenorchester vereinen sich Spezialisten der historischen Aufführungspraxis aus ganz Europa. Die Leitung der Aufführungen übernimmt Jürgen Brennich, Fachleiter für Musik am musischen Carl-von-Linde-Gymnasium in Kempten.

Der Eintritt beträgt 28/23/15 Euro (für Schüler und Studenten: 50 Prozent ermäßigt). Kempten: Online-Vorverkauf über www.ticket-regional.de; Memmingen: Schuhhaus Cornelius in Memmingen (Kalchstraße 47), Telefon 08331/87059, oder per E-Mail: [email protected]