73 Filme sind bei den 45. Biberacher Filmfestspielen vom 2. bis 5. November im Cineplex-Kino (früher Traumpalast) zu sehen. Auf was sich das Kinopublikum freuen darf, wann der Vorverkauf beginnt und was während der Festivaltage sonst noch gut zu wissen ist, gibt es hier in einem Überblick.

Filmkategorien: Obwohl die Filmfestspiele in diesem Jahr ohne künstlerische Leitung auf die Beine gestellt werden, gibt es Filme in den bekannten Kategorien Spiel- und Debütspielfilm (zehn Filme), Dokumentation (6), Fernsehfilm (6), Mittellanger Spielfilm (6 in drei Blöcken) und Kurzfilm (31 in fünf Blöcken) zu sehen.

Um eine möglichst breite Auswahl aus den mehr als 400 Einreichungen zeigen zu können, haben sich die Organisatoren im Gegensatz zu früheren Festivals dazu entschlossen, jeden Film nur ein Mal zu zeigen. Im Cineplex sind an den Festivaltagen vier Kinosäle für die Filmfestspiele reserviert. Die Vorstellungen beginnen am Nachmittag und enden ‐ mit Ausnahme des Sonntags ‐ nach Mitternacht.

„Best of“: Gezeigt werden in diesem Jahr auch sieben Gewinnerfilme früherer Festspieljahre. Es sind dies: „Coup“ (Schülerbiber 2019), „Von komischen Vögeln“ (Debütspielfim 2017), „Back for good“ (Schülerbiber 2017), „Herren“ (Fernsehbiber 2019), „Ein Geschenk der Götter“ (Goldener Biber 2014), „45 Minuten bis Ramallah“ (Goldener Biber 2013), „Vater, unser Wille geschehe“ (Fernsehbiber 2012).

Auch ein „Tatort“ im Programm

Eröffnungsfilm: Die Filmfestspiele werden am Donnerstag, 2. November, um 19.30 Uhr mit dem deutsch-österreichischen Spielfilm „Ein ganzes Leben“ (Regie: Hans Steinbichler). Dieser läuft in Biberach eine Woche vor dem offiziellen Kinostart. Worum geht’s? Anfang des 20. Jahrhunderts kommt Andreas Egger als kleiner Waisenjunge in das Tal, in dem er den Großteil seines Lebens verbringen wird.

Er wächst bei der Familie seines Onkels auf, einem Bergbauern, der ihn als billige Arbeitskraft ausnutzt und wo er nur wenig Liebe erfährt. Mit 18 Jahren verlässt er den Hof und heuert als Waldarbeiter beim gerade beginnenden Seilbahnbau an. Die schwere Arbeit macht Egger nichts aus, er verdient damit sein erstes eigenes Geld.

Davon pachtet er etwas Land und eine schlichte Holzhütte hoch oben in den Bergen. Wenig später trifft er auf Marie, die Liebe seines Lebens, aber ihr gemeinsames Glück ist nur von kurzer Dauer. Ein dramatisches Ereignis reißt sie sprichwörtlich aus seinem Leben. Der Film wird gleichzeitig in zwei Kinosälen gezeigt.

Für Krimifans: Fans von TV-Krimis kommen auch dieses Jahr bei den Filmfestspielen auf ihre Kosten. So gibt es den Tatort „Avatar“ mit Ulrike Folkerts als Kommissarin Lena Odenthal zu sehen (4. November, 21.15 Uhr). Außerdem wartet es eine neue Folge aus der ARD-Krimireihe „Harter Brocken“ mit dem Titel „Der Goldrausch“ auf das Festivalpublikum (3. November, 18 Uhr).

Filme aus Biberach

Biberach(er) auf der Leinwand: Auch Filmschaffende aus Biberach sind wieder im Festivalprogramm vertreten. So laufen unter anderem in der Kurzfilmreihe die Werke von Kevin Koch („Ein Ort des ständigen Kampfes gegen die Entropie“; 2. November, 22.30 Uhr) sowie von Yazan Alnakdali und Tanja Bosch („Inside the box“; 3. November, 23 Uhr).

Unter dem Titel „Biberach spezial“ gibt es am 4. November ab 21 Uhr gleich mehrere Filme zu sehen, die zwischen 1995 und 2002 in Biberach entstanden sind und vom Biberacher Medienproduzenten Uli Stöckle ausgewählt und zum Teil selbst gedreht wurden.

Es sind dies: „Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume! Obdachlos in Biberach“ (1995; Regie Günter Gerber und Johannes Pahlke), „Werkraum Oberschwaben ‐ Hugo Häring Architekt“ (1995; Regie: Jürgen Kraft); „Lost in Illusions“ (1995; Regie: Valérie Lasserre), „News von der Basis“ (1997; Regie: Albert Gratz und Uli Stöckle) sowie „Trotzdem hoffe ich ‐ Provinz ist wenn man trotzdem lebt“ (2002; Regie Uli Stöckle), ein Porträt über den sogenannten Biberacher Bürgerschreck Ekke Leupolz.

Kinderfilm: Mit „Prinzessin Mariette und das zauberhafte Rätsel“ (5. November, 14 Uhr) haben die Filmfestspiele auch einen Kinderfilm im Programm.

Preisverleihung im Kino

Promis im Kino: Noch stehen keine Namen von Filmschaffenden fest, die zur Vorführung ihrer Filme nach Biberach kommen. „Das endgültige Programm ist vergangene Woche erst fertig geworden, und wir versuchen jetzt, zu möglichst vielen Filmen Regisseure und Schauspieler einzuladen“, sagt Reinhard Brockof, Schriftführer des Vereins Biberacher Filmfestspiele. Man hoffe nun auf möglichst viele Zusagen. Moderiert werden die Filmvorführungen von Tobias Meinhold, Nicole Jerski und Michaela Simon.

Kapuzinertalk: Als Rahmenprogramm zu den Filmfestspielen gibt es auch in diesem Jahr wieder den Kapuzinertalk am Samstag, 4. November, ab 12 Uhr in der Lobby des Festivalhotels Kapuzinerhof. Mitglieder des Vorstands des Filmfestvereins werden dabei drei Filmschaffende zum Gespräch bitten.

Jury und Preisverleihung: Neben dem Silbernen Biber für Edgar Selge wird in diesem Jahr ansonsten nur ein Preis verliehen: der mit 8000 Euro dotierte Goldene Biber für den besten Spielfilm oder Debütspielfilm. Die Auswahljury setzt sich zusammen aus den Fachleuten Susann Schimk (Filmproduzentin, Berlin), Stefan Kuhlmann (Filmautor, Berlin), Robert Ralston (Regisseur, Berlin), den Publikumsvertretern Martina Hoppe (Diplombetriebswirtin, Biberach), Reinhold Scheiffele (Vorsitzender Carl-Laemmle Förderverein, Laupheim) sowie den Schülervertretern Ella Auernhammer (Karl-Arnold-Schule, Biberach) und Pauline Dittrich (Pestalozzi-Gymnasium, Biberach).

Verliehen wird der Goldene Biber gemeinsam durch Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Landrat Mario Glaser am Samstag, 4. November, ab 19 Uhr im Cineplex-Kino. Anschließend ist Party im Kino und im benachbarten ehemaligen Café Berlin, das während des Festivals für Catering und Essensverkauf genutzt wird.

Programmheft und Vorverkauf

Programmheft: Das komplette Festivalprogramm liegt ab Freitag, 20. Oktober, nachmittags im Kino und in weiteren Einrichtungen der Stadt aus. Außerdem ist es dann auch online abrufbar unter biberacherfilmfestspiele.de

Vorverkauf: Der Vorverkauf beginnt für die Mitglieder des Filmfestvereins am Freitag, 27. Oktober, 14 Uhr, für die Allgemeinheit am Samstag, 28. Oktober, ab 9 Uhr im Kino und auch online.