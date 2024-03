Alles spricht für den SV Reinstetten

Der Ball rollt für alle wieder, die Fußball-Bezirksliga Riß kommt am Wochenende aus der Winterpause. Haushoher Favorit auf den Titel ist nach einhelliger Meinung aller Vereinsfunktionäre der SV Reinstetten. Bei der SZ-Umfrage in der Winterpause, bei der Mehrfachnennungen möglich waren, erhielt der SVR, der mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung auf Ringschnait/Mittelbuch in die Restserie geht, ein 100-Prozent-Votum als letzter Meister der Bezirksliga Riß.

Ein dicker Fisch im Transferkarussell

Auch wenn im Kampf um den Titel auf den ersten Blick die Messe gelesen zu sein scheint, bietet die Bezirksliga doch noch viel Spannung. Dies ist vor allem mit dem verschärften Abstieg und der Qualifikation für die neue Bezirksliga, die dann Bezirksliga Oberschwaben heißt, begründet. Bei zwölf noch ausstehenden Spieltagen könnte das Tableau nochmals kräftig durcheinandergewirbelt werden.

Im Transferkarussell zog der Tabellenzweite SGM Ringschnait/Mittelbuch den wohl dicksten Fisch an Land. Nach einem eineinhalbjährigen Gastspiel beim FV Biberach kehrt Manuel Münst an die Dürnach zurück. Ansonsten war auf dem Spielermarkt wenig los, ein Großteil der 14 Vereine geht mit demselben oder nur wenig veränderten Kader in den zweiten Saisonabschnitt. Alle Vereine vertrauen uneingeschränkt ihrem Trainerpersonal.

Dickes Polster

Wenn nicht jetzt, wann dann? Der SV Reinstetten hat ein dickes Polster und alle Trümpfe für die Mission Meisterschaft in der Hand. Wenn der SVR die gleiche Wucht wie in der Hinserie auf den Platz bringt, dürfte dem Treske-Team der Titel kaum zu nehmen sein. Die letzte Bezirksliga-Meisterschaft feierte man im Jahr 1995. Der Halbfinalist hat auch im Pokal noch ein heißes Eisen im Feuer.

Einige gute Auftritte in der Vorbereitung lassen vermuten, dass die SGM Ringschnait/Mittelbuch auch in der Restserie eine sehr starke Rolle spielen kann. Ob es für den Tabellenzweiten mit Rückkehrer Manuel Münst reicht, dem Ligaprimus noch auf die Pelle zu rücken, werden schon die ersten Spiele zeigen. Bei der SGM gibt man sich nach außen bedeckt, es soll ein Platz in der ersten Tabellenhälfte werden.

In den Vorjahren hätte man als Dritter vor dem Re-Start mit einem Auge auf die Aufstiegsrelegation geschielt, diese Option fällt für die SGM Warthausen/Birkenhard weg. Trotzdem hat man bei der SGM klare Vorstellungen, wie der Rest der Saison laufen soll. Beim Zieleinlauf will man unter den ersten fünf sein. Ist es am Ende der dritte Platz, wäre die beste Platzierung aus dem Jahr 2021 eingestellt.

Ehrgeizige Ziele

Mit einem schwer erkämpften Sieg im ersten Nachholspiel machte der SV Schemmerhofen mächtig Boden gut und findet sich vor dem eigentlichen Auftakt punktgleich mit dem Tabellendritten auf dem vierten Platz wieder. In nun weiteren drei Heimspielen in Serie kann der SVS schon den Grundstein für den Klassenerhalt legen, der trotz einer aktuell guten Platzierung weiterhin das Saisonziel Nummer eins ist.

Beim SV Baustetten hat man ehrgeizige Ziele. Am Ende will man einen besseren Platz als in der Vorsaison belegen, in der man immerhin Vierter wurde. Dafür muss der Pokal-Halbfinalist, der personell breit aufgestellt ist, aber eine deutlich bessere Auswärtsbilanz hinlegen als in der Hinserie. Da gab es auf fremden Plätzen nur einen Sieg, auf eigenem Platz ist der Fünfte aber die Nummer eins.

Wie gut zwei Drittel aller Mannschaften hat auch der TSV Kirchberg nur ein einziges Ziel - den Verbleib in der Bezirksliga. Als derzeitiger Sechster sind die Illertaler dafür auf Kurs, auch wenn die Nachholpartie in Schwendi deutlich verloren wurde. In eine Negativspirale will und darf man beim TSV aber nicht kommen, das noch vorhandene Polster könnte in diesem Fall schnell aufgebraucht sein.

Steinhausen will eine sorgenfreie Saison

Der SV Steinhausen durchlebte in den vergangenen zwei Spielzeiten alle Extreme der Bezirksliga. Von Aufstiegs- bis Abstiegsrelegation war alles dabei, jetzt will man das gesunde Mittelmaß, eine sorgenfreie Saison. Das Fundament dafür wurde in der Hinrunde gegossen, der aktuelle siebte Platz spiegelt in etwa die Leistungsstärke des SVS wider. Das Mang-Team sollte auch in der nächsten Saison Bezirksligist sein.

Der Tabellenachte SF Schwendi versendete mit einem Sieg im Nachholspiel erste gute Signale für eine bessere, stabilere Rückserie. Die auf eigenem Platz wie auch auswärts fast gleich starken Sportfreunde streben auf dem schnellsten Weg den Gang in sichere Tabellenregionen an. Mit der drittbesten Angriffsreihe der Liga um Torjäger Tobias Mayr sollte das machbar sein.

Der FV Olympia Laupheim II landete in den vorangegangenen zwei Saisons am Ende jeweils unter den ersten fünf. Als derzeitiger Tabellenneunter befasst man sich zunächst aber mit dem Klassenerhalt und damit, frühzeitig in den Punktmodus zu kommen. Das Auftaktprogramm bringt mit der Partie beim Vierten und gegen den Zweiten kernige Aufgaben.

Wacker Biberach baut auf Lerneffekt

Einige verspielte Führungen und auch ein Stück Undiszipliniertheit kosteten den FC Wacker Biberach in der Hinserie wichtige Punkte. Der Aufsteiger muss den Abgang von zwei Leistungsträgern verkraften und scheint auf den ersten Blick an Spielstärke verloren zu haben. In der Kreisstadt will man noch enger zusammenrücken und aus den gemachten Fehlern lernen. Der Klassenerhalt ist schwer, aber machbar.

Auch der punktgleiche SV Burgrieden, der ganz knapp unter dem Strich liegt, musste als Aufsteiger trotz einigen sehr soliden Auftritten auch im einen oder anderen Spiel Bezirksliga-Lehrgeld bezahlen. Coach Marcel Karremann wird auch weiterhin auf eine recht stabile Abwehrreihe bauen, deutlich zulegen muss der Viertletzte im Offensivbereich. Der Abstiegskampf wird für den SVB auch eine Nervenprobe sein.

Dies gilt auch uneingeschränkt für einen anderen Verein aus dem Rottal, die TSG Achstetten. Dem Aufsteiger der Vorsaison ging fast im ganzen Verlauf der Hinserie die Leichtigkeit ab, die ihn zuvor ausgezeichnet hatte. Ob die im schweren Abstiegskampf zurückkommt, bleibt abzuwarten. Nach Lage der Dinge wird die TSG wohl bis zum Schluss um ein weiteres Jahr in der Bezirksliga bangen müssen.

SGM Muttensweiler/Hochdorf muss Auswärtsfluch beenden

Für die SGM Muttensweiler/Hochdorf begann das Fußballjahr 2024 und die Mission Klassenverbleib nach einer Niederlage im Nachholspiel mit einem Dämpfer und zusätzlich mit einer Roten Karte für Abwehrspieler Paul Winter. In jetzt vier Auswärtsspielen in Folge muss die SGM den Auswärtsfluch endlich beenden. Wer den Aufsteiger kennt, weiß, dass der alles dafür weiterhin in die Waagschale werfen wird.

Beim Schlusslicht SV Dettingen hat man trotz sehr prekärer sportlicher Situation eine Rechnung für den Klassenerhalt aufgestellt. In den direkten Duellen gegen die unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf soll kräftig gepunktet werden. Zudem braucht man aber wohl noch die eine oder andere Überraschung gegen auf dem Papier stärkere Teams. Der Plan scheint schwer, aber nicht unmöglich.