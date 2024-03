Eine klare Sache scheint die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A I Riß zu sein. Man hat vor dem Start in die restliche Rückrunde nicht den Eindruck, als sei der VfB Gutenzell nur einen Punkt von der SGM Ummendorf/Fischbach weg. Alle Vereine glauben, dass die SGM Ummendorf/Fischbach am Ende ganz oben steht. Das ist das Ergebnis der SZ-Umfrage in der Winterpause gewesen, bei der Mehrfachnennungen möglich waren. Nur Ummendorf/Fischbach und Unterschwarzach sehen noch eine Fünfzig-Prozent-Chance beim VfB Gutenzell.

Drei Zugänge beim Tabellenletzten

Außerdem ist interessant, dass der Tabellenletzte Ellwangen, der vier Punkte hinter dem FC Bellamont steht, sich noch lange nicht mit dem drohenden Abstieg abgefunden hat. Drei Zugänge wurden im Winter verpflichtet, unter anderem Selim Altinsoy, der beim FV Biberach II in der Vorsaison noch Spielertrainer war.

Der SV Erolzheim hat mit Joshua Kallabis einen schmerzhaften Abgang zu verzeichnen. Die SGM Ummendorf/Fischbach rüstete im Winter personell nochmals auf, drei Zugänge sollen helfen, den Aufstieg in trockene Tücher zu bringen.

Titelgewinn für Wiest noch längst nicht sicher

Für Stefan Wiest, den Trainer der SGM Ummendorf/Fischbach, ist bei einem Punkt Vorsprung der Titelgewinn noch längst nicht sicher. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, erst dann werden wir am Ende oben stehen. Mit der Vorbereitung bin ich zufrieden, es plagten uns zwar kleinere Verletzungssorgen und grippale Infekte, aber die Mannschaft hat gut mitgezogen“, sagt er. „Ich glaube, wir gehen gut gerüstet in die entscheidende Phase der Saison 2023/24.“

Ansonsten sind Zu- und Abgänge bei den Vereinen in einem überschaubaren Rahmen zu verzeichnen. Allein bei sieben Mannschaften gab es im Spielerkader keine Veränderung.

Restliche Rückrunde startet am Sonntag

Am Sonntag, 17. März (Anstoß: alle 15 Uhr), startet die restliche Rückrunde in der Kreisliga A I. Nachholspiele standen keine an. Der Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach hat den SV Erolzheim zu Gast. Keine ganz leichte Aufgabe, aber durchaus lösbar. Erolzheim tat sich schwer, in der Vorrunde richtig in Tritt zu kommen, aber am Ende konnte man sich bis auf Platz fünf vorarbeiten. In welcher Form melden sich beide Teams zurück? Das Spiel steigt in Fischbach.

Ebenfalls interessant ist die Paarung SV Ellwangen gegen den BSC Berkheim. Beide Clubs befinden sich im Kampf um den Klassenerhalt. Der BSC hat acht Punkte auf dem Konto, also vier mehr als Gastgeber Ellwangen. Aber wer will in dieser richtungsweisenden Begegnung schon wieder patzen? Vor allem Schlusslicht Ellwangen steht mächtig unter Zugzwang.

Derby in Haslach

Die SGM Rot/Haslach empfängt den FC Bellamont - ebenfalls ein Spiel gegen den drohenden Abstieg. Nur ein Zähler trennt beide Mannschaften. Für jedes Team wäre eine Niederlage ein schlechtes Vorzeichen. Die Partie wird in Haslach ausgetragen.

Auch das Derby SV Eberhardzell gegen den SV Winterstettenstadt sticht an diesem Spieltag heraus. Für beide Mannschaften geht es in der restlichen Rückrunde um nichts mehr. Platz eins sowie die Abstiegszone sind weit weg. Der Bezirksliga-Absteiger Eberhardzell passte sich im Laufe der Vorrunde immer mehr dem Kreisliga-A-Niveau an. Kann er diesen Trend stoppen?

Heimspiel für sehr guten Aufsteiger

Kann der sehr gute Aufsteiger SGM Reinstetten/Hürbel auch gegen die SGM Tannheim/Aitrach zu Punkten kommen? Gastgeber Reinstetten/Hürbel liegt total im Soll, bei den Illertälern dürften in der Rückrunde noch ein paar Punkte dazukommen. Das Spiel findet in Reinstetten statt.

Der zweitplatzierte VfB Gutenzell reist zum SV Kirchdorf. Vom Tabellenstand her ist es eine leichte Aufgabe für den VfB, aber der Schein könnte trügen. Auch Gutenzell tat sich in den letzten Spielen mit dem Punkten nicht leicht und der SVK kann an einem guten Tag so mancher Mannschaft ein Bein stellen.

Der anstehende Spieltag im Überblick:

SGM Rot/Haslach - FC Bellamont, SGM Reinstetten/Hürbel - SGM Tannheim/Aitrach, SGM Ummendorf/Fischbach - SV Erolzheim, SV Kirchdorf - VfB Gutenzell, SV Ellwangen - BSC Berkheim, SV Eberhardzell - SV Winterstettenstadt (Anstoß: alle Sonntag, 15 Uhr).