Alle an einem Tisch

Die 19. Auflage der Biberacher Vesperkirche findet von Montag, 13. November, bis Sonntag, 19. November, täglich ab 12 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus statt. Am bewährten Konzept hat sich nichts geändert, heißt es in der MItteilung des evangelischen Pfarramts.

Pünktlich um 12 Uhr steht das Mittagessen bereit, in diesem Jahr gekocht von der Küche des Dornahofs in Riedlingen. Täglich besteht die Möglichkeit zur Wahl zwischen einem Gericht mit und ohne Fleisch samt Beilagensalat. Zu Beginn des gemeinschaftlichen Essens genießen die Gäste um 12 Uhr ein Musikstück sowie eine kurze Besinnung, nach dem Essen gibt es Kaffee und Gebäck.

Eine Woche lang bietet die Biberacher Vesperkirche Gelegenheit zu Begegnungen, Gesprächen und zur Gemeinschaft am Tisch ein ‐ das ist das, was die Vesperkirchen auszeichnet: Wohlhabende und Wohnungslose sitzen zusammen an einem Tisch, Lebensgeschichte und Religion spielen keine Rolle. Alt und Jung, Arm und Reich, Alleinstehende und Familien kommen zusammen, um ein Stück ihres Alltags beim Mittagstisch miteinander zu teilen. Durch Begegnungen und gute Gespräche werden alle zugleich Gebende und Nehmende. Ältere Besucherinnen und Besucher dürfen sich freuen, dass auch diesmal das Essen an die Tische serviert wird: Landrat Mario Glaser, Oberbürgermeister Norbert Zeidler helfen gemeinsam mit Mitarbeitern des Landratsamts und der Stadtverwaltung tatkräftig mit.

Gemeinsame Mahlfeiern, so der Grundgedanke der Vesperkirchen, sind im christlichen Glauben seit jeher Kennzeichen für Gemeinschaft. Eine solche Gemeinschaft soll auch in Biberach wieder ermöglicht werden. Die Einsamkeit alleinstehender Menschen ist eine andere Form wachsender „Armut“. Alleinstehende können auch Bekannte oder Nachbarn zur Vesperkirche mitbringen. Übrig gebliebene Speisen können am Ende in selbst mitgebrachten Behältern gegen Entgelt mitgenommen werden.

Auch in diesem Jahr gibt es parallel wieder die Möglichkeit, sich über soziale Dienste in der Region zu informieren. So stehen auf dem Programm: Sorgende Gemeinschaft im Landkreis Biberach (Montag), Seniorenbüro Biberach (Dienstag), Diakonie Sozialstation (Mittwoch), Netzwerk Digitalisierung und Medienkompetenz Mobil (Donnerstag), Ökumenische Migrationsarbeit (Freitag), und am Sonntag kommen wie seit vielen Jahren die Barber Angels Brotherhood und bieten einen kostenlosen Haarschnitt an. Zum Abschluss der Vesperkirche 2023 gibt es am Sonntag, 19. November, 11 Uhr, einen Ökumenischen Gottesdienst, im Anschluss daran wird kostenlos ein einfaches Essen angeboten.

Durch die vor allem inflationsbedingten Kostensteigerungen steigen die Selbstkosten für das Essen und Kaffee/Gebäck in diesem Jahr auf sechs Euro und dennoch bieten wir das das Mittagessen weiter für einen Euro an, die angebotenen Säfte und Wasser sind im Essenspreis enthalten. Wer kann, darf auch einen Solidaritätsbeitrag zur Deckung der Selbstkosten (sechs Euro) geben. Kaffee und Gebäck wird nach dem Essen zum unveränderten Preis auch für einen Euro angeboten. Die Veranstalter freuen sich schon im Vorfeld über Spenden zur Deckung der Kosten.

Der Mittagstisch wird ökumenisch von Ehrenamtlichen der Biberacher Kirchengemeinden vorbereitet und inhaltlich von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Biberach getragen. Zum Leitungsteam mit Pfarrer Ulrich Heinzelmann gehören Rudolf Ehmann, Thomas Opitz (Geschäftsführer der Diakonischen Bezirksstelle Biberach), Thomas Schuck, Werner Strobel und Pfarrer Gunther Wruck, die Küche ist in den bewährten Händen von Joachim Mainka.

Ehrenamtliche Mithilfe bei der Vesperkirche: