Album-Releasekonzert mit dem Open The Box Trio

Zum nächsten Konzert des Jazzclubs kommt am Freitag, 10. November, um 20.30 Uhr das neugegründete Open The Box Trio mit Christian Krischkowsky am Schlagzeug, Axel Kühn am Bass und Andreas Dombert an der Gitarre.

Das Trio interpretiert den Kanon des Jazz neu und verbindet dabei vertraute Klänge mit neuen Rhythmen und Einflüssen und lässt im Spannungsfeld von Komposition und Improvisaton eigenständige, organische Klangbilder entstehen. Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 15 Euro für Mitglieder, 10 Euro für Studenten. Biberacher Schüler haben im Jazzclub immer freien Eintritt. Kartenreservierungen über das Bestellformular auf www.jazzbiber.de (bis Freitag, 12 Uhr), die Abendkasse ist ab 20 Uhr geöffnet.