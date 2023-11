Alberweilers Seitz erzielt Hattrick

Der SV Mietingen hat sich in der Frauenfußball-Landesliga II gegen den Tabellenvierten SG Altheim geschlagen geben müssen. Der FC Bellmant verlor auswärts klar, während der SV Alberweiler beim SV Unterjesingen deutlich gewann.

SV Mietingen ‐ SG Altheim 1:4 (1:2). In einer Partie, in der Mietingen sich gegen die Gäste 30 Minuten lang auf Augenhöhe präsentierte, verzeichnete der SVM nach Alleingängen von Leonie Miller (8.) und Jessica Ganz (38.) gute Torchancen, die aber ungenutzt blieben. Nach einem Eckball von Sarah Birk gelang Melanie Egle (39.) per Kopfball das 1:0. Einen Fernschuss von Ronja Demuth (44.) parierte Gästetorhüterin Maren Endres. Altheim zeigte sich vom Rückstand wenig beeindruckt, Ronja Braun (42., 44.) sorgte für die 2:1-Halbzeitführung und erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 1:3 (53.). Leonie Birk (61.) und Julia Bailer (74.) verpasste danach den Anschlusstreffer. Den Schlusspunkt zum 1:4 setzte Morena Schwitalla (78.) auf Vorlage von Braun. Am kommenden Sonntag (Anstoß: 11 Uhr) muss der SVM nun beim Tabellennachbarn, dem punktgleichen VfL Munderkingen, antreten.

SV Unterjesingen ‐ SV Alberweiler 0:5 (0:2). Bei widrigen Wetterverhältnissen behielt der SV Alberweiler im letzten Auswärtsspiel des Jahres einen kühlen Kopf. Der SVA ging durch einen abgefälschten Freistoß von Tamara Würstle (16.) in Führung. Danach ließ Alberweiler weitere gute Chancen ungenutzt, bis Theresa Hauler (34.) nach einem kurz ausgeführten Eckball zum 2:0-Halbzeitstand traf. Im zweiten Durchgang tat sich der SVA zunächst etwas schwer, konnte seine Führung dann aber durch einen Hattrick von Nina Seitz (55., 63., 90.) ausbauen und so den auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg einfahren. Am kommenden Sonntag gastiert der SC Unterzeil-Reichenhofen beim SVA (Anstoß: 11 Uhr).

TSV Lustnau ‐ FC Bellamont 5:0 (3:0). Genau so trüb und regnerisch wie die lange Anfahrt, startete auch die Partie aus Sicht der Gäste. Tanaya Betz netzte in den ersten 20 Minuten des Spiels dreimal für den TSV ein (4., 17., 18.). Diesen 0:3-Rückstand konnte der FCB auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufholen. Lina Wagenblast (50.) und Alexis Leah Lickfett (52.) markierten die weiteren Treffer zum 5:0-Endstand für den TSV Lustnau. Am kommenden Sonntag empfängt der FCB nun den TSV Albeck in Bellamont (Anpfiff: 11 Uhr).