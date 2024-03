Aktualisierte Broschüren sind erhältlich

In Vorbereitung auf die kommende Saison hat Tourismus Biberach zwei Broschüren aktualisiert - das Tourismus-Magazin „Trefflich Biberach“ und das Prospekt „Buchbare StadtVerführungen“. Beide sind ab sofort in der Tourist-Information im Biberacher Rathaus und bei weiteren städtischen Kultureinrichtungen erhältlich. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die aktualisierte Ausgabe des „Trefflich Biberach“-Magazins gibt auch in diesem Jahr einen kompakten Überblick über die vielfältigen Angebote Biberachs. Neben Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Gastgebern, Rad- und Wanderwegen sowie den wichtigsten Veranstaltungen des Jahres enthält das Magazin Hinweise zu Einkaufsmöglichkeiten und Tipps für die Freizeitgestaltung, beispielsweise zu den abwechslungsreichen Stadtführungen.

Während das Magazin lediglich einen kleinen Einblick in die vielfältige Themenwelt der Stadtführungen bietet, beinhaltet das Prospekt „Buchbare StadtVerführungen“ auf gut 30 Seiten nähere Informationen zu den Themenführungen. Mit einem kurzen Überblick über Inhalt, Dauer und Kosten der Führung ist es ein gutes Planungstool für Vereine, Lehrer, (Groß-)Eltern und sonstige Organisatoren.

Die Broschüren sind ab sofort kostenlos in der Tourist-Information im Rathaus, im Museum Biberach, in der Stadthalle sowie in der Biberacher Stadtbücherei erhältlich. Außerdem können sie unter www.visitbiberach.de heruntergeladen oder nach Hause bestellt werden. Weitere Informationen gibt es auch direkt in der Tourist-Information oder per Telefon unter 07351/51165.