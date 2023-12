Aktionswoche „Alkohol? Weniger ist besser“

Zum ersten Mal nach der Pandemie tagte das Netzwerk für Suchhilfe und Suchtprävention im Landratsamt. Die kommunale Suchtbeauftragte des Landkreises Biberach, Heike Küfer, hatte die Mitglieder eingeladen, um die schon 2019 verabschiedeten Handlungsempfehlungen der Suchthilfeplanung auf ihre Aktualität und Umsetzbarkeit zu prüfen.

Beschlossen wurde, dass 2024 die Broschüre „Angebotslandschaft der Einrichtungen für Suchterkrankte und Suchtgefährdete“ überarbeitet und veröffentlicht werden soll. Zudem soll der Expertenkreis Suchtprävention seine Arbeit im Frühjahr wiederaufnehmen. Weiterhin werden die bestehenden Angebote im Bereich der Suchthilfe und Suchtprävention von den Anbietern und Akteuren auf ihre Passgenauigkeit auf die Zielgruppen und Aktualität bezüglich eines veränderten Konsumverhaltens überprüft und, wenn nötig, angepasst, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Bereich Substitution wurden zwei Ärztinnen gewonnen, die seit Oktober 2022 das Angebot der Substitution in Kooperation mit der Beratungsstelle der Caritas Biberach Saulgau im Landkreis Biberach wiederaufgenommen haben. Die Akteure des Netzwerks für Suchthilfe und Suchtprävention beschlossen, im Juni 2024 zum vierten Mal an der landesweiten Aktionswoche „Alkohol“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen unter dem Motto „Alkohol? Weniger ist besser“ teilzunehmen.

Während der Aktionswoche möchten sie mit unterschiedlichen Aktionen in der Öffentlichkeit auf das Tabuthema Alkoholsucht aufmerksam machen. An der Aktionswoche Alkohol Interessierte können sich schon jetzt bei der Kommunalen Suchtbeauftragten im Landkreis Biberach, Heike Küfer, per Telefon unter 07351/526326 oder per per Mail an [email protected] melden.