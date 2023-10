Der 25. November ist der internationale Tag „Nein zu Gewalt an Frauen ‐ frei leben ohne Gewalt“. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Geschlechter Gerecht“ der Lokalen Agenda Biberach 21 haben gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern bis dahin zwei Veranstaltungen und eine Aktion geplant.

Zum Programm zählt unter anderem der sechste Biberacher Frauenwirtschaftstag, der am Donnerstag, 19. Oktober, von 12 bis 14 Uhr in der Biberacher Stadthalle ausgerichtet wird. Wie wird in naher Zukunft gearbeitet? Was sind dabei die neuen Herausforderungen? Als Referentin konnte Josephine Hofmann vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation gewonnen werden. Die Veranstaltung und der dazugehörige Mittagsimbiss sind kostenfrei. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 12. Oktober, perMail an [email protected] möglich.

Außerdem steht die Veranstaltung „Nachhaltigkeit im Alltag leben ‐ Modekonsum“ am Donnerstag, 16. November, von 18 bis 20.30 Uhr im Alfons-Auer-Haus, Kolpingstraße 43, auf dem Programm. Referentin Anja Lisa Hirscher geht in ihrem Impulsvortrag unter anderem auf die Themen Konsumverhalten und Bedürfnisbefriedigung ein.

Am Aktionstag „Nein zu Gewalt an Frauen ‐ frei leben ohne Gewalt“ am Samstag, 25. November, werden die Mitglieder der Agendagruppe mit einem Stand auf dem Biberacher Wochenmarkt vertreten sein. Dabei stellen sie eine besondere orangene Bank vor. Zudem weht am Aktionstag an verschiedenen Orten in Biberach die Aktionsfahne der Organisation Terre des Femmes.

Informationen