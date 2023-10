Aktion zur Stammzellentypisierung in Aßmannshardt

Die Kreisjugendmusikkapelle Biberach gestaltet am Sonntag, 5. November, um 17 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der Stammzellenspenderdatei DKMS in der Festhalle in Aßmannshardt. Vor dem Konzert besteht von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr die Möglichkeit, sich in die Spenderdatei aufnehmen zu lassen.

Für das Benefizkonzert hat die Kreisjugendmusikkapelle wieder ein herausragendes Programm einstudiert. Es reicht vom „Festlichen Marsch“ von Antonín Dvořák und „Give us this Day“ von David Maslanka über „Novo Lenio“ von Samuel Hazo bis zu „An American Elegy“ von Frank Ticheli. Zu den Höhepunkten des Konzerts wird zum einen die Aufführung des Stücks „Cosmopolitan Cocktail“ von Thiemo Kraas zählen, das der Landkreis Biberach aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens in Auftrag gegeben hat. Zum anderen wird das sinfonische Auswahlorchester mit dem Werk „Dream“ der 25-jährigen österreichischen Komponistin Dana Schraml dem Publikum auch eine Uraufführung bieten.

Den jungen Musikerinnen und Musikern ist es ein Anliegen, die Konzertspenden sozialen Zwecken zukommen zu lassen. Musikdirektor Tobias Zinser sagt: „Wir, die KJK Biberach, wollen aktiv helfen und die Überlebenschancen von Blutkrebspatienten weltweit verbessern. Aus diesem Grund veranstalten wir im Vorfeld unseres Herbstkonzerts in Aßmannshardt auch eine Typisierungsaktion.“ Nicht nur die Konzertbesucher, sondern auch andere Interessierte sind dazu eingeladen, sich typisieren zu lassen. Landrat Mario Glaser unterstützt die Aktion.