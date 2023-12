Mit einem Festvortrag von Staatssekretärin Bärbel Kofler (SPD) aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat der Arbeitskreis Entwicklungspolitik (AKE) Biberach in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Und auch im Jubiläumsjahr gehört der Verein mit seiner Arbeit zu den Spendenempfängern der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Unter anderem unterstützt der AKE damit ein Schulprojekt in Uganda.

Die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern empfindet AKE-Vorsitzender Alfons Siegel heute noch genauso skandalös wie vor 50 Jahren, als er den Verein mit Gleichgesinnten gründete. Dass es nun zu Kürzungen im Entwicklungsetat der Bundesregierung kommen soll, ist für ihn schmerzhaft. „Solche Kürzungen können die Quelle neuer Fluchtursachen sein“, sagt Siegel. Er würde sich wünschen, dass es für Entwicklungshilfe ebenso ein „Sondervermögen“ gäbe wie für die Verteidigung. „Wenn es uns nicht gelingt, Armutsmigration zu verhindern, dann bringen auch Zäune nichts - egal, wie hoch sie sind.“

Wichtiger Solidaritätsbeitrag

Siegel hat in diesem Jahr auch das „Bodensee Business Forum“ der „Schwäbischen Zeitung“ besucht, bei dem zehn Jahre „Helfen bringt Freude“ gefeiert wurden. „Die SZ-Weihnachtsaktion ist angesichts der Kriege und Krisen als Solidaritätsbeitrag sehr wichtig“, findet der AKE-Vorsitzende.

Seit 2022 unterstützt der AKE auch wieder ein Langzeitprojekt finanziell, das von der Nichtregierungsorganisation Don Bosco Mondo betreut wird. Dabei geht es um den Ausbau des Berufsbildungszentrums in Kamuli, der Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts im Osten von Uganda. Sie hat rund 40.000 Einwohner. In der Schule gibt es unter anderem Ausbildungskurse in den Bereichen Landwirtschaft, Maurer- und Betonarbeiter, Betriebswirtschaft, Schreinerei, Gastronomie, Elektro, Friseurhandwerk, Kfz-Mechanik, Klempnerei, Schneiderei, Schweißen, Fahrtraining und Solarenergie.

Armut bremst Schülerzahl

„Die Schule hat aktuell 209 neue Schüler aufgenommen, darunter 61 Prozent junge Männer und 39 Prozent junge Frauen“, erläutert Norbert Jakob, der beim AKE Beauftragter für das Projekt ist. Einige der Schüler absolvieren einen einjährigen Kurs, andere einen zweijährigen. Insgesamt sind 347 Schülerinnen und Schüler an der Schule. Die vergleichsweise geringe Zahl sei auf die allgemeine Armut zurückzuführen, die es einigen jungen Menschen und ihren Familien nicht erlaube, das erforderliche Mindestschulgeld aufzubringen, so Jakob.

In diesem Jahr wurde das Projekt „Gender matters for green TVET“ ins Leben gerufen, das unter anderem die Einrichtung von Umwelt- und Gender-Clubs zum Ziel hat. Durch diese Clubs werden die Mitglieder der Einrichtung dafür sensibilisiert, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schonen, und wie wichtig es ist, Mädchen eine technische Ausbildung zu ermöglichen.

Kosten fast verdoppelt

„Es war für die Schule nicht einfach, das Schuljahr zu überstehen, denn die Lebenshaltungskosten stiegen ständig, ebenso wie die Kosten für die Betriebsmittel, die die Schule benötigt, um ihre Dienste effizient anbieten zu können“, sagt Norbert Jakob. Die Kosten für Materialien, Lebensmittel und andere lebensnotwendige Dinge hätten sich seit November 2022 fast verdoppelt.

Die Tatsache, dass es nun zwei nationale Prüfungen pro Jahr gibt, stellte eine Belastung dar, da die Kosten für das Prüfungsmaterial gestiegen sind. Der Plan der Schule für das Jahr 2024 ist es, mehr Werbung zu machen und die Zahl der Schüler - insbesondere der Mädchen - zu erhöhen. Alfons Siegel liegt eine gute Ausbildung der jungen Menschen am Herzen. „Wenn sie gut ausgebildet sind, haben sie insgesamt einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft des Landes.“

Mit den Spenden aus der SZ-Weihnachtsaktion hilft der AKE aber auch Menschen in akuten Notlagen, zum Beispiel nach Erdbeben oder Flutkatastrophen. Des Weiteren will der Verein auch vor Ort in Veranstaltungen zur Diskussion und Information in Sachen Entwicklungspolitik beitragen. „Wir sind im Februar auf der Ehrenamtsmesse vertreten und werden im Juli das neue Friedensgutachten vorstellen“, sagt Siegel.