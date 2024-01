Er ist eines der bekanntesten Gesichter in der kirchlichen Flüchtlingsarbeit in Biberach: Nach rund 31 Jahren beim Migrationsdienst der Caritas geht Andreas „Aja“ Gratz Ende Januar in den vorzeitigen Ruhestand. In dieser Tätigkeit hat der knapp 62-Jährige viel Ermutigendes, aber auch manche Enttäuschungen erlebt.

Geht es um kirchliche Migrations- und Integrationsarbeit ist Aja Gratz in Biberach bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Viele kennen den Mann mit der Brille und den Locken auch deshalb, weil für seine Arbeit gerne mal die Gitarre in die Hand nimmt und mit der Überzeugungskraft der Musik für eine Welt in Frieden, Freiheit und Gleichheit wirbt. „Der Begriff des Protestsängers gefällt mir“, meint Gratz schmunzelnd.

Ende 1992 zur Caritas

Weil man davon in der Regel aber nur schlecht leben kann, schlug der Biberacher nach dem Zivildienst im hiesigen Kreiskrankenhaus und dem Studium der Sozialen Arbeit in Benediktbeuren eine klassische Berufslaufbahn ein. „Anschließend war ich ein Jahr im Kinderheim in Heudorf tätig, anschließend beim CJD im Migrationsdienst und seit Ende 1992 bei der Caritas.“ Zunächst im damaligen „Sozialdienst für ausländische Flüchtlinge“, seit 1993 schließlich beim Migrationsdienst der Caritas.

Die Arbeit von Aja Gratz bestand dort weniger in der direkten Betreuung oder der Einzelfallhilfe für Flüchtlinge. „Meine Aufgabe war es in all den Jahren, Ehrenamtliche in der Betreuung von Migranten zu begleiten, Helferkreise aufzubauen und als Netzwerker zwischen den Ehrenamtlichen und den Behörden oder der Kirche zu wirken“, erzählt er.

Netzwerke und Strukturen gepflegt

In den mehr als drei Jahrzehnten hat er verschiedene Phasen von Migration erlebt. Waren es in den frühen 1990er-Jahren vor allem Aussiedler, also Zuwanderer deutscher Abstammung aus Staaten des ehemaligen Ostblocks, kamen Mitte der 1990er-Jahre viele Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien. In den vergangenen zehn Jahren waren es unter anderem Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan und afrikanischen Ländern, die den Migrationsdienst vor große Herausforderungen stellten. Zuletzt kamen vor allem Menschen aus der Ukraine, „was ich in dieser Form nicht für möglich gehalten hätte“, sagt Aja Gratz. Vielen Menschen hat er mit seiner Arbeit das Ankommen erleichtert.

„Wichtig war, dass die Migrationsarbeit bei der Caritas und im Landkreis auch in den Jahren, in denen es zwischenzeitlich etwas ruhiger war, immer fortgesetzt wurde. So konnten wir in Zeiten, in denen wieder mehr Menschen zu uns kamen, sofort an bestehende Netzwerke und Strukturen anknüpfen“, sagt Gratz. „Deswegen läuft das Ganze aktuell im Landkreis Biberach auch relativ ruhig ab im Vergleich zu anderen Regionen. Wir haben unsere Strukturen immer gepflegt.“

Normalisierung des Unsagbaren

In den Zeiten, in denen viele Migranten ins Land kamen, hat Aja Gratz immer wieder ähnliche Verhaltensmuster beobachtet: „Am Anfang ist immer viel Hilfsbereitschaft da. Da wartet man mit Suppe und Teddybären am Bahnhof.“ Schwierig wird es für die Haupt- und Ehrenamtlichen immer dann, wenn die Kurve in die andere Richtung geht.

„Dann, wenn das Thema Migration instrumentalisiert und polemisiert und für alles verantwortlich gemacht wird, was gerade schlecht läuft“, sagt Aja Gratz und erinnert sich an die Aufschrift an einem Lkw, die er bei den jüngsten Protesten der Bauern gesehen hat: „Mehr Parkplätze, weniger Migration“.

In Deutschland sei Migration eines der „besten Themen“, um Sündenböcke zu finden, sagt er und fügt hinzu: „Was nicht heißen soll, dass es in diesem Bereich keine Probleme gibt.“ Im Vergleich zu den Anfangszeiten in seinem Beruf habe sich diese Haltung in den vergangenen Jahren verstärkt. „Gerade die sogenannten sozialen Medien tragen inzwischen zu einer Normalisierung von Begrifflichkeiten bei, die man früher für unsagbar gehalten hat.“ Inhaltliche Auseinandersetzungen gebe es in diesen Kanälen nicht mehr. „Das ist nur noch ein Brüllen von Meinungen“, findet Gratz.

„Biberacher Vitamin B zu Menschen guten Willens“ genutzt

Verzweifelt man da nicht irgendwann an der eigenen Arbeit? Aja Gratz antwortet mit einem Liedzitat von Reinhard Mey: „Und doch ist da ein Licht, ein Widerschein von Menschlichkeit, ich überseh’ ihn nicht.“ Es gebe nach wie vor viele, die den zugewanderten Menschen mit Offenheit und Unvoreingenommenheit gegenübertreten. „Manche tun das aus christlicher Nächstenliebe, andere aufgrund ihres humanistischen Menschenbilds.“

Dass er dabei einen kirchlichen Arbeitgeber hatte, habe er immer als positiv empfunden: „Handeln aus dem Evangelium heraus ist immer ein bisschen mehr, als für eine Behörde tätig zu sein“, so Gratz. Er habe in den drei Jahrzehnten versucht, sein „Biberacher Vitamin B zu Menschen guten Willens“ im positiven Sinne für seine Arbeit zu nutzen, seien es Kontakte zu Politik, Wirtschaft, Kirche, Kultur oder Presse gewesen.

Motivierend sind für ihn vor allem die vielen kleinen Momente: „Das war zum Beispiel die Weihnachtsfeier im Dezember mit den Ehrenamtlichen und den Geflüchteten, vor allem den Kindern, in der Unterkunft in der Bleicherstraße. Das ist aber auch die Freude darüber, wenn ich sehe, wie jemand seinen Weg macht, den wir nach seiner Ankunft in Deutschland mit unserer Arbeit begleitet haben. Dafür gibt es inzwischen einige schöne Beispiele“, sagt Aja Gratz.

Reisen und Protestgesang

Ein paar dieser Menschen werden auch dabei sein, wenn Aja Gratz bei der „Nacht ohne Grenzen“ am Freitag, 26. Januar, ab 20 Uhr im Abdera den Abschied aus seinem Beruf feiert. Diese ungezwungene Form der Begegnung und der Musik zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten hat er vor Jahren mit ins Leben gerufen. „Sie ist im besten Sinne das, was man als Multikulti bezeichnet, und Musik hilft beim Überwinden von Hürden und Grenzen.“

Als Ruheständler plant er mit seiner Frau Christine nun Urlaubsreisen nach Italien und Frankreich. Aber auch die Musik soll nicht zu kurz kommen. Noch immer ist Aja Gratz auch Mitglied der Rockband Cold Turkey, die es inzwischen seit 36 Jahren gibt. „Wir werden allmählich die Stones von Biberach.“ Und auch der Protestsänger in ihm werde keine Ruhe geben´, wenn es um Integration und gegen Hetze und Rassismus geht. „Auch da wird man mich sicherlich beim einen oder anderen Anlass hören und sehen.“