Der Politische Aschermittwoch der Grünen in der Biberacher Stadthalle ist aufgrund von massiven Protesten rund um den Veranstaltungsort abgesagt worden. Vor der Halle kam es am Vormittag zum Teil zu tumultartigen und aggressiven Szenen, bei denen die Polizei auch Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzte. Dabei wurden laut Polizei mehrere Beamte leicht verletzt und ein Einsatzfahrzeug beschädigt.

Der Grünen-Kreisverband entschied sich gegen 11.30 Uhr zur Absage der Veranstaltung, weil man die Sicherheit des Publikums, das in die Halle wollte, nicht garantieren konnte, sagte Grünen-Bundestagsabgeordnete Anja Reinalter. Während die Absage vor der Halle und in sozialen Netzwerken zum Teil als Erfolg gefeiert wurde, herrscht bei Politikern Entsetzen und Wut über die Geschehnisse. Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler bezeichnete die Vorfälle als „beklemmend und beschämend“.

Hinweise, dass es am Aschermittwoch in Biberach zu massiven Protesten vor allem von Landwirten kommen würde, hatte es im Vorfeld mehrfach gegeben. Zuletzt war eine Art digitales Flugblatt kursiert, in dem die „Bevölkerung“ anonym zu einer „Großen Aschermittwochs-Demo“ in Biberach aufgerufen wurde.

Straßen sind blockiert

Bereits am frühen Morgen sind die Zufahrtsstraßen zur Stadthalle und der Bereich vor der Halle von abgestellten Traktoren und Lkws blockiert worden. Mit Gehupe und Protestschildern machen die Bauern ihren Forderungen Luft. „Die Ampel muss weg“ ist mehrfach zu lesen, und namentlich werden Bundespolitikern der Grünen „leere Versprechen“ vorgeworfen. Vor dem Aufgang zur Halle liegt ein großer Haufen stinkender Silage.

Zu ersten Handgreiflichkeiten zwischen Protestierenden und der Polizei war es bereits morgens um kurz nach fünf Uhr auf dem Marktplatz gekommen, wie ein Handyvideo zeigt, das der Redaktion vorliegt. Vor der Halle ist die Stimmung zunächst friedlich, es läuft zum Teil Partymusik, immer wieder unterbrochen von ohrenbetäubendem Gehupe. Unter den Demonstranten ist auch Hobbylandwirt Martin Bee aus Heidenheim.

„Ich bin hier, weil ich Präsenz zeigen will, damit es nicht noch schlechter wird“, sagt er. Es sei eine Mischung aus vielen Punkten, die ihn nun auf die Straße treibe: Agrardiesel, Flächenstilllegung, massive Einkommenseinbußen. „Das System ist doch krank. Da wird das Bürgergeld erhöht und den Landwirten, die 60 Stunden die Woche arbeiten, nimmt man es weg“, ärgert er sich. Er mache sich Sorgen um die Zukunft des Landes und seiner Kinder. Dies würde auch gerne den Politikern mitteilen.

Als zwei Limousinen wegfahren, wird es tumultartig

Viele vor der Halle sind aber augenscheinlich nicht auf Diskussion, sondern auf Krawall aus. Das zeigt sich, als vom Seiteneingang der Halle gegen 10 Uhr zwei schwarze Politiker-Limousinen Richtung Theaterstraße fahren. Sofort sind sie von wütenden Demonstranten eingekesselt, es kommt zu Handgreiflichkeiten zwischen der Polizei und den Protestierern.

Ob sich Politiker in den Autos befinden, ist nicht zu erkennen. Später wird bekannt, dass an einem der Fahrzeuge hinten rechts eine Scheibe eingeschlagen wurde. Mehrere der Demonstranten vor der Halle halten Bierflaschen in den Händen, zu sehen sind auch Preußenfahnen mit schwarzem Adler auf weißem Grund. „Hier regiert das Volk!“, brüllt ein Mann in ein Megafon.

Der Haupteingang der Halle ist von Hunderten Demonstranten umlagert, die Stimmung ist aufgeheizt. Unten an der Straße steht Josef Weber, Stadt- und Kreisrat der Grünen, selbst Biolandwirt. „Ich habe heute Angst. Ich kann nicht hinter dem stehen, was sich hier abspielt. Da kommt gerade vieles hoch, was sich seit 20 Jahren angestaut hat und jetzt, wo man ’ne grüne Regierung hat, haut man drauf.“

Ratlosigkeit in der Stadthalle

In der weitgehend leeren Stadthalle herrscht zu diesem Zeitpunkt Ratlosigkeit, wie es weitergehen soll. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir stellt sich den Landwirten bei einer angemeldeten Kundgebung auf dem Gigelberg, Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat kehrtgemacht und ist gar nicht erst nach Biberach angereist. Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang habe das Hotel gar nicht erst verlassen, heißt es.

Lediglich der frühere Umweltminister Jürgen Trittin und die Biberacher Bundestagsabgeordnete Anja Reinalter sind, neben etlichen Medienleuten, in der Halle und beratschlagen sich mit Parteivertretern. Gegen 11.30 Uhr gibt Michael Gross vom Grünen-Kreisverband in einem hastig einberufenen Statement den wartenden Journalisten bekannt, dass der Politische Aschermittwoch abgesagt ist.

Deutlicher wird Anja Reinalter um kurz vor 12 Uhr, als sie als einzige an diesem Vormittag an das vorbereitete grüne Rednerpult auf der Bühne tritt. Man habe sich die Absage nicht leicht gemacht. „Die da draußen haben sich heute keine Freunde gemacht“, sagt sie an die Adresse der Demonstranten vor der Halle - und richtet dann die Worte an die wenigen Parteifreunde und Gäste in der Halle: „Wir müssen aufstehen für die Demokratie. Wir müssen es denen zeigen. Die Leute, die da draußen stehen, die sind nur destruktiv. Sie sind nicht dialogbereit, sie sind keine Demokraten, sie wollen nur stören.“

Betroffenheit beim Bauernverband

Betroffenheit herrscht auch bei Martina Magg-Riedesser, der stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisbauernverbands, die ebenfalls in die Halle gekommen ist. Die Proteste vor der Halle seien nicht vom Bauernverband organisiert oder koordiniert worden, sagt sie. „Da draußen sind zwar viele Bauern, aber auch eine Menge anderer Leute, die mit der Politik der Regierung unzufrieden sind, und die Grünen bekommen das jetzt ab.“ Sie könne den Unmut der Bauern verstehen, weil vieles im Argen liege. „Wir wollten aber das Gespräch mit Özdemir und hatten uns darauf vorbereitet. Deshalb ist es schade, dass die Veranstaltung geplatzt ist.“

Derweil brennt vor der Halle ein Strohhaufen. Auch zu weiteren zehn Brandeinsätzen im Stadtgebiet sei die Feuerwehr laut OB Zeidler gerufen worden, die gezielt gelegt worden seien. Außerdem seien Einsatzkräfte an der Durchfahrt gehindert und angepöbelt worden.

Polizei spricht von mehreren verletzten Beamten

Polizeisprecher Sven Vrancken spricht bei einer Pressekonferenz in der Stadthalle am frühen Nachmittag von mehreren verletzten Beamten und einem beschädigten Einsatzfahrzeug. Der Polizei seien im Vorfeld nur die Demo auf dem Gigelberg und eine Sternfahrt mit Traktoren bekannt gewesen.

Die Polizei habe die Lage vorab bewertet und entsprechende Maßnahmen getroffen. Bisher seien ähnliche Proteste in der Region aber immer friedlich abgelaufen. Ob man den Protest in Biberach unterschätzt hat? Man werde den Einsatz im Nachgang bewerten, kündigt Vrancken an.

Karl Endriß, Vorsitzender des Kreisbauernverbands, weist gegenüber der Presse mehrfach darauf hin, dass die Proteste vor der Halle nicht von seinem Verband organisiert worden sind. Wer hinter dem Aufruf stecke, wisse er nicht. „Mich ärgert, dass die Leute sich vor den Karren spannen lassen“, sagt er.

Gespräch zwischen Bauernverband und Özdemir

Zum im Vorfeld vereinbarten Gespräch zwischen dem Bundesminister und den Vertretern des Bauernverbands kommt es am frühen Nachmittag im Biberacher Landratsamt dann trotz aller Proteste dann doch noch. Dieses sei sehr gut verlaufen, sagt Endriß. „Wir haben viele unserer Anliegen vortragen können und der Minister hat uns zugesagt, dass wir im Gespräch bleiben.“ Das bestätigt auch Özdemir in einem anschließenden Pressestatement.

„Viele Punkte sehe ich nicht grundlegend anders als die Landwirte, aber nicht alles liegt in meiner Macht.“ Man sei sich einig gewesen: „Schwätza muss ma mit de Leut’ und nicht einander anbrüllen oder Veranstaltungen verhindern.“ Die, die über die Stränge geschlagen hätten, seien einzelne gewesen und nicht die deutsche Landwirtschaft, betont Özdemir.

Betroffenheit über die Bilder, die aus Biberach in die Republik gingen, herrscht am Mittwochnachmittag in der Kommunalpolitik. „Der Politische Aschermittwoch der Grünen sei eigentlich von jeher ein „Fest der Demokratie, des Austauschs und freilich auch der Diskussion, so der Biberacher OB Zeidler. Was sich dieses Jahr in seiner Stadt abgespielt habe, bezeichnet er als „beklemmend und beschämend. Die konsens- und dialogfähige Gesellschaft sei für ihn der größte Verlierer des Tages.

„Da ging es nur um Tumult“

„Es kann nicht sein, dass eine ganze Stadt ab 3.30 Uhr von Demonstranten genötigt wird“, so Zeidler. Um diese Uhrzeit hätten die Hupkonzerte der Bauern sowie immer wieder Böllerschüsse begonnen. Vor der Stadthalle seien Feuer entzündet, Bengalos abgebrannt, Pflastersteine dem Gehweg entnommen und die Fensterscheibe eines ministeriellen Begleitfahrzeugs eingeschlagen worden. „Da ging es nicht um Diskussion oder Protest, da ging es nur um Tumult. Das berührt mich als Demokraten zutiefst. Wenn das unsere Diskussionskultur wird, dann geht dieses Land einer sehr düsteren Zukunft entgegen.“

Wichtig sei ihm, so Zeidler weiter, dass man differenziere. Während die Situation vor der Stadthalle aus dem Ruder lief, fand auf dem Gigelberg eine angemeldete Demonstration ebenfalls der Bauern statt, die komplett friedlich verlief und auf der auch Landwirtschaftsminister Özdemir zu Wort kam. „Wir hatten praktisch das Kontrastprogramm nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.“

Er finde es sehr bedenklich, „dass eine Veranstaltung, die offen ist für alle und demokratischen Austausch zulässt, auf diese Art und Weise verhindert und blockiert wird“, sagt Landrat Mario Glaser. „Es macht mich traurig, dass wir in Stadt und Landkreis Biberach solche Zustände erdulden müssen von wenigen. Ich bin über den Markt zurückgelaufen und viele Biberacher haben den Kopf geschüttelt.“ Bedauerlich sei es für die Landwirte, die mit berechtigten Anliegen unterwegs sind. „Die verspielen durch solche Aktionen viel Kredit in der Bevölkerung.“