Maximilian Krah ist am Wochenende in Magdeburg zum AfD–Spitzenkandidaten für die Europawahl 2024 gewählt worden. Er gilt als Vertreter des äußerten rechten Flügels seiner Partei. Wer den Namen des 46–jährigen, promovierten Rechtsanwalts aus Sachsen im Zusammenhang mit Biberach in die Internet–Suchmaschine „Bing“ eingibt, bekommt angezeigt, dass sich Krahs Kanzleiadresse am Zeppelinring 36 in Biberach befindet, in der Kanzlei Solutio Schneider. Wie sich deren Geschäftsführer Armin Schneider zu diesem Sachverhalt äußert.

Zwei Leser hatten sich zu Wochenbeginn in der Biberacher SZ–Redaktion gemeldet und auf die Verbindung des AfD–Kandidaten und aktuellen Europaabgeordneten zu der Biberacher Rechtsanwaltskanzlei hingewiesen. Wie es die Kanzlei des Sohns des früheren Biberacher Landrats und CDU–Landtagsabgeordneten sowie jetzigem Sparkassenpräsidenten Peter Schneider denn mit Kontakten zu Politikern des extremen rechten Rands halte, lauteten die Fragen der Leser sinngemäß.

Eintrag nicht von der Kanzlei veranlasst

Maximilian Krahs Name war auch am Mittwochvormittag auf der Internetseite rechtecheck.de, die sich als „Verbraucher–Recht–Magazin“ bezeichnet, mit der Adresse der Biberacher Kanzlei Solutio Schneider zu finden. Auf schriftliche Anfrage der SZ bestätigt Armin Schneider diesen Sachverhalt. Der besagte Interneteintrag sei allerdings nicht von seiner Kanzlei veranlasst worden.

„Der Betreiber ist nach meinen Recherchen die LegalCloud Limited mit Sitz in Zypern. Die Angaben dort sind fragwürdig, zumal im Eintrag eine gmx–E-Mail–Adresse angegeben ist, die nichts mit unserer Kanzlei zu tun hat und auf die wir auch keinen Zugriff haben“, so Schneider weiter. Er werde versuchen, „diesen irreführenden Eintrag löschen zu lassen“. Wer diesen veranlasst habe, wisse er leider nicht. Zum selben Ergebnis kommt man im Übrigen auch, wenn man im bundesweiten amtlichen Anwaltsverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer nach Maximilian Krah sucht. Auch hier erhält man die Adresse der Kanzlei in Biberach.

Krah ist langjähriger Bekannter

Bleibt die Frage, wie es zu der Verbindung von Schneiders Kanzlei zu dem AfD–Politiker kommt. Armin Schneider schreibt: „Maximilian Krah ist ein langjähriger Bekannter von mir, den ich beruflich veranlasst kennengelernt habe. Er ist kein Mitarbeiter/Angestellter unserer Kanzlei und bearbeitet hier auch keine Mandate. Er hält lediglich seine anwaltliche Zulassung über die Kanzlei.“

In einem Telefonat mit der SZ–Redaktion bestätigt Armin Schneider seine schriftliche Mitteilung. Krah sei in seiner Kanzlei „null Komma null aktiv“. Er sei vermutlich noch gar nie in Biberach gewesen.

Schneider will politisches Engagement nicht bewerten

Er kenne Krah seit Jahren ausschließlich privat. Was dieser persönlich politisch mache, müsse er selbst wissen, so Schneider. Das wolle er nicht bewerten. Sollte ein Mandant deswegen ein Problem mit seiner Kanzlei haben, würde er dies mit dem Mandanten besprechen und dann entscheiden. Ihn habe bislang auf dieses Thema aber noch niemand angesprochen.

Dass Rechtsanwälte, die ein politisches Mandat innehaben, bei einer Kanzlei gelistet seien, für die sie aber im Arbeitsalltag nicht aktiv tätig werden, sei nichts Außergewöhnliches, sagt ein Sprecher des Deutschen Anwaltvereins (DAV) in Berlin. Die jeweils zuständige Anwaltskammer brauche die Adresse einer Kanzlei, unter der der Mandatsräger erreichbar sei. „Es muss gewährleistet sein, dass Briefe mit beruflichem Bezug ordnungsgemäß und fristgerecht bearbeitet werden.“ Sofern man keine eigene Kanzlei habe, könne man sich an einen Dienstleister wenden, „oder man wendet sich an Freunde oder Bekannte, die eine Kanzlei haben“, so der Sprecher des DAV.