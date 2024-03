Änderung im Busverkehr wegen Straßensperrung

Über die Osterferien von Montag, 25. März, bis voraussichtlich Freitag, 5. April, kommt es aufgrund dringender Baumaßnahmen im Nahwärmenetz Biberach zur Vollsperrung in der Schulstraße. In dieser Zeit kann die Haltestelle Holzmarkt nicht angefahren werden, auch die Haltestellen Wielandstraße und Marktplatz werden nur eingeschränkt bedient. Dies teilen die Stadtwerke Biberach mit.

Für Linien, die normalerweise die Haltestellen Wielandstraße, Marktplatz und Holzmarkt anfahren, dient als Ersatzhaltestelle, wie an Großmarkttagen, die Haltestelle Viehmarkt Steig 3 (auf Zeppelinring). Für Linien, welche die Haltestellen Wielandstraße, Marktplatz und dann Stadthalle anfahren, also über die Theaterstraße ausfahren, ändert sich dagegen nichts.

Die Linie 4 Richtung Gewerbegebiet Flugplatz und die Linie 5 Richtung Mettenberg bedienen die Haltestelle Bürgerheim/Kolpingstraße und Kolpingstr./Tiefgarage nicht. Ersatzweise wird von den Linien 4 und 5 die Haltestelle Bürgerheim/Waldseer Straße angefahren.

Die Arbeiten finden zeitgleich auch in der Rollinstraße Höhe Adenauerallee statt. Hier kommt es zusätzlich zur halbseitigen Sperrung mit Einbahnregelung stadteinwärts. Die Haltestelle Landratsamt Steig 3 (auf Rollinstraße) wird nicht angefahren, als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle Viehmarkt Steig 2 (auf Zeppelinring).

Weitere Informationen sind bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351 30250-150, per Mail an [email protected] oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach erhältlich. Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auf der Homepage unter www.swbc.de eingesehen werden.