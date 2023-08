Änderung der Umleitungen für die Linien 3, 4 und 5 wegen Vollsperrung

Die Waldseer Straße ist noch bis voraussichtlich Samstag, 9. September, im Abschnitt Mühlweg bis Ergattenstraße voll gesperrt. Ab Montag, 4. September, ist der für den Linienverkehr bisher befahrbare Bereich Mühlweg bis Mittelbergstraße nun auch für die Busse gesperrt. Die Umleitungen auf den Linien 4 und 5 müssen angepasst werden. Ab Montag, 4. September, bestehen folgende Einschränkungen.

Neben den Haltestellen Polizei/BSZ, Waldseer Str./Mittelberg, Astiallee und Berliner Platz/Valenceallee können zusätzlich auch die Haltestellen Bürgerheim/Waldseer Str., Bürgerheim/Kolpingstr. und Bürgerheim/Arbeitsagentur nicht bedient werden. Die Fahrgäste der Linien 3 und 5 werden gebeten, auf die Haltestellen Erlenweg/BSZ und Bürgerheim/Rollinstr. auszuweichen. Die Fahrgäste der Linie 4, welche normalerweise die Haltestellen Astiallee oder Berliner Platz/Valenceallee nutzen, werden gebeten, auf die Haltestelle Wetterkreuzstraße auszuweichen. Fahrgäste der Linie 4, welche normalerweise die Haltestellen Bürgerheim/Kolpingstr. bzw. Bürgerheim/Arbeitsagentur nutzen, werden gebeten, auf die Haltestelle Kolpingstr./Tiefgarage auszuweichen.

Die Linie 5 kann die Haltestellen KaVo, Wielandstraße, Marktplatz, Holzmarkt, Stadthalle, Felsengartenstraße und Hochschule nicht bedienen. Die Fahrgäste der Linie 5 Richtung Rißegg werden gebeten, auf die Haltestellen ZOB/Bahnhof oder Landratsamt Steig 3 (auf Rollinstraße) auszuweichen. Die Fahrgäste der Linie 5 Richtung Mettenberg werden gebeten, auf die Haltestelle Viehmarkt Steig 3 (auf Zeppelinring) auszuweichen.

Weitere Informationen sind bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351/30250150, per Mail an [email protected] oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach erhältlich. Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auf der Homepage unter www.swbc.de eingesehen werden.