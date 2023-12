Adventssingen bei Kerzenschein mit Tritonus

Das Adventssingen bei Kerzenschein des Kammerchors Tritonus ist inzwischen zur Tradition geworden. In diesem Jahr wird es an drei Orten stattfinden: Am Freitag, 15. Dezember, um 19 Uhr in St. Blasius in Bellamont, am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr in St. Martinus in Oberstadion und am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr in St. Martin in Tannheim.

Mit festlicher Chormusik aus aller Welt und bekannten, gemeinsam gesungenen Advents- und Weihnachtsliedern möchten die Sängerinnen und Sänger des Chores mit dem Leitmotiv „Singen verbindet Herzen“ in diesen unruhigen Zeiten die Herzen der Menschen berühren.

Mitwirkende sind der Tritonus-Kammerchor, Wolfgang Gentner an Orgel und Klavier unter der Leitung von Klaus Brecht. Der Eintritt zu dieser besinnlichen Konzertstunde ist frei.