Achstettens Negativlauf geht weiter

Titelfavorit SV Reinstetten steht nach seinem 2:0-Sieg in Burgrieden als Wintermeister in der Fußball-Bezirksliga Riß fest. Einziger ernsthafter Verfolger bleibt die SGM Ringschnait/Mittelbuch nach dem 2:1 gegen den SV Dettingen.

Das Spiel des Tages: TSG Achstetten ‐ FV Olympia Laupheim II 1:2 (0:1). Die Gäste begannen bei typischem Novemberwetter stark und hatten viel Zug zum Tor. Hugo Höfner hatte bereits bei einem der ersten Angriffe die Chance zur Gästeführung, wahrend die TSG nur schwer auf Betriebstemperatur kam. Bei einem ersten guten Angriff der TSG scheiterte Daniel Krug an Gästekeeper Louis Demuth, ein Kopfball von Daniel Rothenbacher landete neben dem Gästekasten. Mehr gab es offensiv für die dann gleichwertige TSG nicht zu vermelden. Die Gäste schalteten stets bei Ballverlust der TSG blitzschnell um, Höfner scheiterte am guten TSG-Keeper Markus Czerwinka. Nach diesem Strickmuster fiel das 0:1, als Mustafa Mavis mustergültig für Jakob Mühlberger (41.) auflegte. Die TSG kam gut aus der Kabine, Timo Ludwig (50.) köpfte einen Freistoß von Fabian Scheck zum 1:1 ein. Nachdem Lukas Schick schon den Keeper ausgespielt hatte, war in der Mitte kein Abnehmer. Und dann schlug der Gast gegen die zu weit aufgerückte TSG wieder zu, Hugo Höfner (60.) traf aus kurzer Distanz um 1:2. Die TSG rannte in der Schlussphase vergeblich an. Lukas Schick zielte knapp vorbei, Demuth parierte glänzend gegen Daniel Rothenbacher und einen Freistoß von Carmine Fiosa klärten die Gäste auf der Torlinie.

SV Burgrieden ‐ SV Reinstetten 0:2 (0:1) . Der SVB überstand die starke Anfangsphase der Gäste unbeschadet und fand Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel. Mathias Brinsa scheiterte mit einem Flachschuss am SVR-Keeper und köpfte kurz später übers Tor. Der durchgebrochene Christoph Haas (38.) besorgte mit einem Heber das 0:1 und hätte nach der Pause, als der Gast drückte, per Kopf erhöhen können. Dies besorgte Isaak Athanasiadis (60.) nach einem starken SVR-Angriff. Jan Gutzer im SVR-Tor bewahrte sein Team vor weiteren Gegentreffern. Bes. Vork.: SVR vergibt Foulelfmeter (61.), Rot für Michael Adler (90./SVB).

SGM Ringschnait/Mittelbuch ‐ SV Dettingen 2:1 (2:0). Die SGM hatte in Halbzeit eins alles im Griff. Luca Ruedi (9.) markierte nach Freistoß von Patrick Sowa das 1:0. Eine Ballstafette über Michael Wiest und Marco Münst schloss Patrick Sowa (12.) zum 2:0 ab. Der Torschütze traf dann aus 35 Metern nur den Pfosten. Nach der Pause spielte die Heimelf etwas zu fahrig und ungenau, die Gäste kamen durch Timo Hörmann (58.), der einen Torwartabpraller ausnutzte, auch folgerichtig zum 2:1. Mehr konnte das Schlusslicht aber bis zum Schlusspfiff nicht mehr ausrichten.

SGM Warthausen/Birkenhard ‐ SV Steinhausen 2:1 (0:0). Beide Teams hatten vor allem in Halbzeit eins mit dem böigem Wind zu kämpfen, die Folge waren wenig Torraumszenen bis zur Pause . Nach dem Wechsel verzog Patrick Grimm für die SGM knapp, ehe dann Tobias Rothenbacher (62.) eine Hereingabe eiskalt zum 0:1 nutzte. Zwei Minuten Später hatte der Torschütze den zweiten Treffer auf dem Fuß. Die immer stärker werdende Heimelf kam nach einem langen Freistoß von Marco Heckenberger durch Patrick Grimm (89.) zum 1:1. Bei einem Freistoß von Max Haller stand Bernhard Huchler (90. +5) beim 2:1-Siegtreffer goldrichtig.

SV Schemmerhofen ‐ SV Baustetten 2:1 (2:1). Die Heimelf ging trotz großer Personalsorgen durch einen Sonntagsschuss von Marvin Ehe (6.) früh mit 1:0 in Führung. SVS-Spielertrainer Andreas Ludwig traf nach einem Konter nur den Pfosten. Nach schnellem Umschaltspiel konnte Dario Ehe (20.) ein perfektes Zuspiel von Bruder Justin bequem zum 2:0 einschieben. Die Gäste forcierten danach das Tempo, SVB-Kapitän Christian Bucher (39.) verkürzte auf 2:1. Weitere Möglichkeiten ließ Baustetten, darunter die größte von Cedric Welz, liegen. Mit Geschick und Glück rettete der SVS den Vorsprung.

FC Wacker Biberach ‐ SGM Muttensweiler/Hochdorf 1:1 (1:1). Auch im Aufsteigerduell kam Wacker nicht über ein Remis hinaus. Die insgesamt gut aufspielende Heimelf hatte bei mehreren Aluminiumtreffern kein Abschlussglück. Jakob Schmid (19.) schoss die Gäste mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel zum 0:1. Nach einer Mohr-Ecke glich Michael Werner (25.) schnell zum 1:1 aus. Die Gastgeber hatten nach dem Wechsel Vorteile und durch Ersin Cerimi und Benjamin Klamert hochkarätige Chancen. Manuel Mohr setzte in der Nachspielzeit einen Freistoß an das Lattenkreuz.