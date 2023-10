AC/DC-Tribute-Band Power Age tritt im Abdera auf

Die Rock-Initiative-Biberach veranstaltet ein Konzert am 11. November in der Abdera-Kulturhalle. Die AC/DC-Tribute-Band Power Age genieße über die Grenzen Biberachs hinaus Kultstatus und werde an diesem Abend die Wände zum Wackeln bringen, heißt es in der Pressemitteilung der Rock-Initiative. Sänger Otto Hehl, Gitarrist Andy Köhler, Bassist Michael Wagner, Rhythmusgitarrist Hank Heine und Schlagzeuger Volker Schreiber zelebrieren seit mehr als 20 Jahren die Hits der australischen Kultband aber ihre Performance ist nach wie vor geprägt von purer Spiellaune. Ihre Begeisterung für den AC/DC-Rock ist bei jedemSong spürbar. Klassiker wie „High Voltage“, „Hell Ain’t a Bad Place to Be“ oder „Hells Bells“ werden nah am Original dargeboten. Einlass ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro an der Abendkasse. Einen ermäßigten Eintritt zum Preis von 16 erhalten unter anderem Schüler, Studenten und Behinderte.