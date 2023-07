Biberach

Abwechslungsreiches Programm beim kleinen Schützenjahrmarkt

Biberach

Wie jedes verandelt sich die Gigelberghalle am zweiten Samstag in der Schützenwoche, 22. Juli, in einen farbenfrohen Schauplatz für den beliebten Schützenjahrmarkt.

Veröffentlicht: 17.07.2023, 11:39 Von: sz