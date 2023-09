Absolventen der Kinderpflege feiern Ihren Abschluss

Die Freude unter den angehenden Kinderpflegerinnen war greifbar, als sie am Freitag, 30. Juni, ihre Abschlussfeier an der Matthias-Erzberger-Schule in Biberach feierten.

In ihrer Abschiedsrede würdigte Abteilungsleiterin Michaela Baur die harte Arbeit und das Engagement der angehenden Kinderpfleger und -pflegerinnen während ihrer Ausbildung. Sie betonte, wie wichtig ihre Rolle in der frühkindlichen Bildung sei und ermutigte sie, ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten mit Begeisterung in die Praxis umzusetzen.

Die Klassenlehrkräfte spielten eine entscheidende Rolle, als es an der Zeit war, die Zeugnisse zu überreichen. Dieser Moment markierte den Abschluss ihres schulischen Teils der Ausbildung und den Beginn eines neuen Kapitels auf ihrem Weg zur zum Kinderpfleger.

Die Feierlichkeit ging weiter, als sich die Praxislehrkräfte des Berufspraktikums von ihren Auszubildenden verabschiedeten. Diese Ausbildungsabschnitte in Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen für frühkindliche Bildung sind entscheidend, um praktische Erfahrungen zu sammeln und das gelernte Wissen anzuwenden. Sie markierte den Übergang von der Ausbildung in das Berufsleben und würdigte die harte Arbeit und Hingabe, die diese jungen Fachkräfte in ihre Zukunft im Bereich der frühkindlichen Bildung investiert haben.

Folgende Auszubildenden schlossen ihre schulische Ausbildung erfolgreich ab. Sie werden nach den Sommerferien ihr Berufspraktikum in Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderzentren absolvieren:

Amann, Selina, Schwendi; Binder, Tamara, Burgrieden; Dreiz, Melina, Burgrieden; Frank, Joline, Erolzheim; Kanga-Nkengi, Odilone; Laupheim; Rötche, Emely, Berkheim; Trischler, Leonie, Illerrieden.

Folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer beendeten, unterstützt durch zahlreiche Träger der Kindertageseinrichtungen und Anleiter, ihr Berufspraktikum und erhielten die staatliche Anerkennung als Kinderpflegerin und Kinderpfleger:

Birk, Juliane, Kindergarten Regenbogen, Riedlingen; Dolenko, Julia, Kindertagesstätte, Biberach; Egger, Alina, Kindervilla Schlossgut, Warthausen; Ott, Paul, Kindergarten St. Gertrud, Zwiefalten; Pavlinac, David, Kindergarten Sternschnuppe, Marbach; Röhrl, Jana, Kindertagesstätte St. Elisabeth, Ulm; Romer, Lisa, Kindergarten Pusteblume, Hundersingen; Rotgang, Alla, Kindergarten Wain; Stickel, Ludmilla, Kindergarten Neusatzweg, Biberach.