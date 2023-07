Abschlussfeier an der Mali–Gemeinschaftsschule

Die Absolventinnen und Absolventen der Mali–Gemeinschaftsschule haben am Donnerstag, 13. Juli, ihren Abschluss gefeiert. 44 junge Leute erhielten ihre Zeugnisse: In der zehnten Jahrgangsstufe erhielten zwölf Schülerinnen und Schüler den Realschulabschluss, sieben erhielten ein Zeugnis über den Hauptschulabschluss. In Jahrgangsstufe neun wurden 16 Hauptschulabschlusszeugnisse ausgegeben.

Rektorin Stefanie Maier–Stützle betonte in ihrer Ansprache, dass es ein lachendes und ein weinendes Auge sei, mit denen sie die Schülerinnen und Schüler verabschiede. „Heute ist ein besonderer Tag in eurem Leben erreicht, aber der nächste Schritt im Leben wartet bereits auf euch“, rief sie den jungen Leuten zu. Für diesen nächsten Schritt in Ausbildung oder weiterführender Schule wünschte die Schulleiterin alles Gute.

Die Lerngruppenleiter Brigitte Luschkowski, Alexander Hagen und Manuel Mussotter schlossen sich in ihren Reden den guten Wünschen an und überreichten die Zeugnisse. Einige Schülerinnen bedankten sich in persönlichen Worten beim Kollegium der Mali–Gemeinschaftsschule, darunter Schülersprecherin Petra Shehabe. In ein paar unterhaltsamen Videoclips ließen die Abschlussschüler noch einmal manch lustige Impression ihres Schullebens Revue passieren.

Auch Preise und Belobigungen wurden verliehen: Den Baur–Preis, den ein ehemaliger Schüler für besondere Leistungen stiftet, erhielten Hicran Akkoyun, Samantha Tauscher und Darin Ayleen Ramadan für besonderes soziales Engagement während ihrer Schulzeit an der Mali–GMS. Den Hilde–Frey–Preis teilen sich Hicran Akkoyun für den besten Realschulabschluss und Kazim–Zeki Uzun für den besten Hauptschulabschluss. Belobigungen für gute Leistungen im Realschulabschluss erhielten Hicran Akkoyun, Alija Jaranovic und Sebastian–Norbert Suser–Filep sowie Kazim–Zeki Uzun im Hauptschulabschluss. Im Anschluss an die feierliche Übergabe der Zeugnisse gab es ein Buffet mit Häppchen und kühlen Getränken, unter anderem im Schatten der Bäume des Schulhofes.

Die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler: Kristina Banevska, Merxhije Bexheti, Sara Cataneo, Tvrtko Crljen, Kevin Derksen, Elfat Ibrahimi, Qadeer Jailani, Ardijana Kelmendi, Neo Kollross, Felix Lehmann, Darin Aylen Ramadan, Nick Sabelnikov, Samantha Tauscher, Acelya Tokyay, Metehan Turgut, Kazim–Zeki Uzun (Lerngruppe 9). Hicran Akkoyun, Marcel Brack, Max Denisow, Amir–Hossein Hassani, Stefan Iuriea, Alija Jaranovic, Jasin Jaranovic, Zahid Jaranovic, Patryk Jasztal, Renas Kubulan, Boshra Osman, Luca Pepe, Iman Huda Ramadan, Erich Reimer, Petra Shehabe, Jana Städele, Sebastian–Norbert Suser–Filep und Sude–Nur Torun (Lerngruppe 10).