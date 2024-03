Biberach

Abgeordneter besichtigt Produktion bei KaVo

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Geschäftsführer Armin Imhof (li.) und Oliver Krett (re.) führten Thomas Dörflinger durch die Produktion am Standort Biberach. (Foto: KaVo Dental )

Bei einer Werksführung bei KaVo Dental haben die Geschäftsführer Armin Imhof und Oliver Krett dem Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU) die Produktion in Biberach gezeigt. Das Medizintechnikunternehmen stellt an den Hauptstandorten Biberach und Warthausen dentale Instrumente und Behandlungseinheiten her, die Produktion findet laut Firmenmitteilung komplett unter dem Label „Made in Germany“ statt.