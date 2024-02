Abends Deutsch lernen

Die Volkshochschule (VHS) Biberach bietet wieder Deutschkurse an. Die Kurse, die ab Mitte Februar in fast allen Niveaustufen beginnen, finden abends statt, damit auch Berufstätige daran teilnehmen können.

Geplant sind Kurse für Deutsch-Anfänger ohne Vorkenntnisse (A1.1) ab Freitag, 23. Februar, jeweils von 18 bis 20.15 Uhr. Ein Anfängerkurs für leicht Fortgeschrittene (A1.2) startet am Montag, 19. Februar. Dieser findet 15-mal jeweils von 18 bis 20.15 Uhr statt. Wer bereits grundlegende Kenntnisse im Deutschen besitzt, kann sich für den Mittwochs-Kurs (A2.1) ab 21. Februar, jeweils von 17.45 bis 20.15 Uhr, anmelden.

Für Fortgeschrittene ist der Kurs auf dem Niveau B1.2 das Richtige: Dieser findet ab Montag, 19. Februar, immer von 18 bis 20.15 Uhr statt. Wer seine Deutschkenntnisse perfektionieren möchte, kann den B2.2-Kurs ab 19. Februar besuchen. Der Kurs findet jeweils montags und donnerstags von 17.45 bis 20.15 Uhr statt.

Bei allen Kursen ist eine vorherige Einstufung erforderlich - entweder online oder vor Ort in der vhs. Bei Rückfragen steht die Fachbereichsleitung Doris Abt unter Telefon 07351/51-817 oder per Mail an [email protected] zur Verfügung.