A-cappella-Vielfalt in der Biberacher Stadthalle

Die A-cappella-Nacht, es war die 14. ihrer Art, füllte die Stadthalle bis auf den letzten Platz. Im Lauf der Jahre traten so viele hervorragende Gruppen auf, dass man dem neuen Konzert regelrecht entgegenfieberte.

Wie gewohnt traten drei Gesangsgruppen auf: Die fünf Sänger der Freiburger Vokalband Anders präsentierten ihr neues Programm „Kurzurlaub“. Mezzotono, mit zwei Sängerinnen und drei Sängern, kommt aus Süditalien und die sechs Frauen der Gruppe Reign sind aus Stockholm/Schweden.

Die fünf jungen Männer der Freiburger Gruppe Anders kamen sehr sympathisch rüber. Ihr Textdichter und Leadsänger Johannes Berning übernahm die Moderation des Abends und sorgte für gute Stimmung im Saal. Mit ihrem Song „Wir fahren mit deinem Renault“ zeigten sie gleich zu Beginn ihren eigenen Stil mit selbstproduzierten deutschen Texten mit meist eingängiger Melodie. Ihr inhaltliches Konzept sind eigene Geschichten, die berühren, die mal freudig-humorvoll, mal melancholisch-tiefsinnig oder einfach nur komisch sind. Der Hip-Hop-Titel „Schau mir in die Augen“ zeigte ihre moderner ausgerichtete Stilrichtung. Beim melancholisch-bewegenden Titel „Ich hab‘ dir nie gesagt, was du mir bedeutet hast“, begeisterten sie mit Sologesang und hohem gesanglichem Ausschlag, am Schluss mit ausdifferenzierter Fünfstimmigkeit.

Ganz anders Mezzotono aus Italien. Bei den fünf Bandmitgliedern stachen die beiden Frauen und der Leadsänger mit ihren hervorragenden Stimmen besonders heraus. Mit viel Komik und Slapstick brachten sie italienische Lieder in vielen Stilarten, von Jazz, Mambo, Bossa Nova und Tango auf die Bühne. Ihr erster Titel „Mambo Italiano“ bestach durch die Solostimme, mitreißende Rhythmik und vielstimmige Begleit-Arrangements. Ihr Stilmittel ist die Verfremdung teilweise bekannter italienischer Songs, die mit artifizieller Gesangskunst so stark melodisch und harmonisch verändert werden, dass das Original nur kurzfristig durchschimmert. Das ist hohe Kunst. Allerdings neigte die Gruppe zum übertriebenen Klamauk: So ließ jeder Sänger hören, welches Geräusch er oder sie nach dem morgendlichen Aufwachen macht. Dazu wurde noch ein Zuhörer aus dem Publikum geholt, der Gleiches machen musste. So wurde ein Art Beatbox-Sound erzeugt und das Ganze gipfelte in Anklängen an den Song „Guantanamera“. Zwar witzig, aber es war nicht die einzige Komik und deshalb hätte man sich mehr a cappella-Gesang von der hochtalentierten Gruppe gewünscht.

Dazu kamen noch die sprachlichen Probleme. Da alles in Italienisch oder Englisch vorgetragen wurde, konnte Vieles nicht verstanden oder nachempfunden werden. Ein Programmheft mit Titeln und Erklärungen, so wie dies bei Chorkonzerten üblich ist, wäre nur von Vorteil.

Sechs schwarz gekleidete junge Frauen bilden die Gruppe Reign. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist ihr umfangreiches Instrumentarium, mit zwei stehenden Toms, Snaredrum, Becken, Schellenring und Synthesizer für die tiefen Grundtöne.

Die freundliche Begrüßung erfolgte in Deutsch, alles andere in Englisch. Auch wenn man der Sprache einigermaßen mächtig ist, konnte man auch hier Einiges nicht verstehen. Schade. Der zwei-bis dreistimmige Gesang mit Begleitvokalisen wird oft mit heftigen Trommelrhythmen begleitet, dazu brummen die wechselnden tiefen Grundtöne des Synthesizers. Das Markenzeichen ihrer einzigartigen Melodik sind kurze, sehr hell und hoch vorgetragene Passagen, die immer leicht verändert zum Höhepunkt kulminieren. Was anfangs faszinierend und mitreißend klang, wurde zunehmend zum Problem. Der herrliche vielstimmige Klang der Sängerinnen, der auch Zeugnis ihrer hohen Musikalität ist, wird vom vehementen Klang der Schlaginstrumente immer wieder dominiert. Hier beschreitet die A-cappella-Kunst neue Wege, an denen viele Zuhörer Gefallen finden mögen, die aber eine Abkehr vom faszinierenden und berührenden vielstimmigen A-cappella-Gesang sind. Überzeugende Lichtblicke hingegen waren die vor den Instrumenten vorgetragenen reinen Vokalsongs, die wieder Ruhe in das aufreibende Zuhören brachten.

Zum versöhnlichen Ausklang erklang, ohne Instrumente, ein wunderschöner sechsstimmiger Song, mit dem die Damen zeigten, dass sie auch mit a cappella pur die Zuhörer begeistern können.