82 Absolventinnen und Absolventen erwerben Fachhochschulreife

Auch in diesem Schuljahr folgte an der Gebhard–Müller–Schule eine Abschlussveranstaltung auf die nächste. Das Kaufmännische Berufskolleg II, das Kaufmännische Berufskolleg Fremdsprachen und das Einjährige Kaufmännische Berufskolleg Fachhochschulreife konnte in diesen Tagen 82 Schülerinnen und Schüler erfolgreich mit der Fachhochschulreife entlassen, wie die Bildungseinrichtung mitteilt.

Das Berufskolleg führt auf Basis der Mittleren Reife, die an der Biberacher Kaufmännischen Schule über die Berufsfachschule erworben werden kann, in einem oder zwei Schuljahren zur Fachhochschulreife. Thomas Ohlhauser, Schulleiter der Gebhard–Müller–Schule, nutze seine Festrede dazu, von seiner Teilnahme beim „Megamarsch“ in der Nähe von Zell am See zu berichten. Auf diesem Weg seien 50 Kilometer und 1000 Höhenmeter zurückzulegen gewesen. Nicht jeder sei ans Ziel gekommen, vor allem nicht diejenigen ohne Training. Ohlhauser übertrug diese Erfahrung auf das lebenslange Lernen: „Bei einem solchen Marsch ist die Willenskraft das Wichtigste.“ Jetzt gelte es, sich die nächste Etappe zu suchen, dabei jedoch Verpflegungsstationen ebenso im Blick zu behalten wie diejenigen, die mit einem auf dem Weg sind.

Abteilungsleiterin Simone Rehm freute sich, zusätzlich zur Fachhochschulreife 15 Schülerinnen und Schüler die Urkunde zum/r „Staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten/in“ überreichen zu können. 15 Absolventinnen und Absolventen des Berufskollegs Fremdsprachen konnten die Zusatzprüfung Wirtschaftsenglisch erfolgreich ablegen und erhielten das KMK–Zertifikat Englisch Niveaustufe III (B2), 13 Schülerinnen und Schüler das KMK–Zertifikat Französisch Niveaustufe II (B1).

Mit dem Preis des Landrats für die beste Gesamtleistung wurden ausgezeichnet: Leon Kling, Kerstin Steinhauser, Yannick Thomas und Hanna Wierling,

Der Gebhard–Müller–Preis für die beste Leistung in Geschichte und Gemeinschaftskunde konnte vergeben werden an: Kerstin Steinhauser, Yannick Thomas und Hanna Wierling

Schulpreise für Leistungen zwischen einem Notendurchschnitt von 1,0 und 1,5 gingen an Hanna Wierling und Kerstin Steinhauser

Belobigungen erhielten Marina Beck, Lina Birk, Johanna Daiber, Maren Frisch, Julia Fomenko, Marie–Claire Hauser, Leon Kling, Lea Maier, Yannick Thomas und Bianca Runck.

´Das sind die 2023er–Absolventen des Fachabiturs der Gebhard–Müller–Schule:

Elda Ahmeti, Marcia Anding, Timo Arb, Ahmet Ayar, Shanice Baumgart, Kenan Bahtiyar, Marina Beck, Melanie Becker, Anja Betz, Lina Birk, Noah Blaser, Tiandra Braig, Olivia Capris, Esma–Nur Cetinkaya, Tuana Copur, Johanna Daibler, Robin Dengler, Lisa De Felice, Madita Dobler, Daniel Dorn, Jana Ehrle, Issam Fernouch, Julia Fomenko, Karina Frisch, Maren Frisch, Marco Fuß, Alina Gebhart, Julian Gann, Dana Gavranovic, Ciara Gärtner, Lilly Greiner, Edanur Göktürk, Natalia Goia, Marie–Claire Hauser, Saskia Hepp, Marcel Herold, Anna Hirsch, Laura Hopp, Luca Huber, Franziska Hunger, Alisa Kaiser, Jessica Kania, Lucia Karamarko, Vanessa Kiesle, Leon Kling, Leon Klooz, Niklas Koch, Viola Lingenhöle, Lea Maier, Yannick Maiser, Frauke Melzer, Seline Metzger, Anna Miller, Maximilian Marquardt, Nicole Mumber, Hannah Müller, Nico Nasuti, Elis Neigum, Nick Petri, Leon Petkovic, Tim Pohl, Alen Ramic, Anna Rauprich, Julia Reimer, Bianca Runck, Leander Ruß, Alexios Savvidis, Lorena Schaffer, Jana Schneemayer, Tim Scherl, Milena Schuler, Jannik Stark, Kerstin Steinhauser, Yannick Thomas, Jacqueline Verlic, Ben–Noah Vöhringer, Kathleen Wagner, Hanna Wierling, Alina Wiedergrün, Johannes Zeidler und Mia Zoric