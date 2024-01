79 Kaufleute ins Berufsleben entlassen

79 Absolventinnen und Absolventen der Gebhard-Müller-Schule in Biberach (GMS) haben den Abschluss ihrer Berufsschulprüfungen in sieben kaufmännischen Ausbildungsberufen aus den Bereichen Bank, Büromanagement, Industrie, Einzelhandel, Groß- und Außenhandelsmanagement, Sozialversicherung und E-Commerce gefeiert. Dies teilt die GMS mit. Bei der feierlichen Verabschiedung erhielten sie ihre Zeugnisse.

Begrüßt und in Empfang genommen wurden die Absolventinnen und Absolventen, Vertreter und Vertreterinnen der Ausbildungsbetriebe, Freunde und Familie von der Schulleitung. In seiner einführenden Rede übermittelte der neue Abteilungsleiter der Berufsschule, Manfred Maichel, seine herzlichen Glückwünsche. Eine Geste, die von Schulleiter Thomas Ohlhauser fortgeführt wurde.

Thomas Ohlhauser betonte die Herausforderungen der letzten Monate und Jahre, welche von globalen Krisen bis hin zu Bildungssorgen, Pisa-Schock und einer vermeintlich unmotivierten Generation reichen. Jedoch ermunterte der Schulleiter dazu, sich auch auf das Positive zu besinnen - beispielhaft die Leistungen der erfolgreichen Abgänger. Diese stünden als Beweis dafür, dass Motivation, Engagement und soziales Miteinander Früchte tragen. Die Wertschätzung für ihre Leistungen wurde verdeutlicht, als er die Anzahl der Ausbildungsberufe den Studiengängen gegenüberstellte: Auch wenn es deutlich mehr Studiengänge gibt, bilden die Auszubildenden das Fundament der Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Vertreterin der Ausbildungsbetriebe und Ausbilderin bei der Kreissparkasse Biberach, Svenja Demuth, knüpfte an den Rückblick der letzten Monate und Jahre an und blickte zurück auf den Beginn der Ausbildung. Sie verglich den Weg der Auszubildenden metaphorisch mit dem Erklimmen eines Berges, bei dem die Wahl der richtigen Strecke, ein nicht zu schwerer Rucksack und Teamarbeit entscheidend sind. Dies verdeutlichte erneut den Gedanken des Miteinanders und offenbart den Stolz auf die ehemaligen Auszubildenden. Und auch wenn alternative Wege denkbar seien, so hätten die jungen Absolventinnen und Absolventen einen wesentlichen Grundbaustein für ihre berufliche Zukunft gelegt. Ihre herzlichen Worte schloss Svenja Demuth mit einem Augenzwinkern auf die Freuden des ersten richtigen Gehaltes ab, bevor es zum mit Spannung erwartetem Höhepunkt kam: die feierliche Überreichung von Belobigungen, Preisen und Sonderpreisen.

Nach den Auszeichnungen erhielten die Absolventinnen und Absolventen im kleineren Rahmen durch ihre Klassenlehrkräfte die wohlverdienten Abschlusszeugnisse. Die feierliche Veranstaltung wurde musikalisch umrahmt durch die schwungvollen Stücke der Schulband. Beim abschließenden gemütlichen Beisammensein mit Kuchen und Getränken konnten Lehrkräfte und Ausbildungsverantwortliche mit nun ehemaligen Schülern und Schülerinnen gemeinsam auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken und so manches erlebte Ereignis humorvoll Revue passieren lassen.

Preise gingen an: Vivien Gruler, Villingendorf, AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg; Juliana König, Altheim, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; Nancy Pana, Bingen, AOK Bodensee-Oberschwaben; Alessa Römer, Biberach, AOK Ulm-Biberach; Alwina Rose, Ulm, AOK Ulm-Biberach; Ulrike Teichmüller, Mittelbiberach, AOK Ulm-Biberach; Lena Weiß, Meckenbeuren, Ravensburger AG.

Belobigungen erhielten: Cansu Arikan, Ulm, AOK Ulm-Biberach; Alina Beschnitt, Oberndorf a. Neckar, AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg; Sophie Deutscher, Wain, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co .KG; Ina Enderle, Äpfingen, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; Marie Fischer, Vogt, Thommel; Yannick Harfmann, Laupheim, VR-Bank Laupheim-Illertal eG; Lisa Herrmann, Bad Waldsee, AOK Bodensee-Oberschwaben; Leonie Huber, Alleshausen, VR Bank Riedlingen-Federseee eG; Stefan Kaiser, Ulm, Esta Absaugtechnik; Lara Keller, Reute, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Lukas Kosok, Bad Schussenried, KSK Biberach; Andrea Lehner, Altheim, Kreishandwerkerschaft Biberach; Anna Lorinser, Betzenweiler, Bucher KG; Finn-Luca Lott, Bad Saulgau, Expert Bad Saulgau; Daniel Mast, Laupheim, KSK Biberach; Julian Maucher, Füramoos, Berger Feintechnik GmbH; Annika Riedmüller, Biberach, Baywa AG; Johanna Ruedi, Biberach, Reck-Technik GmbH & Co. KG; Andreas Spöcker, Neufra, Form + Test Seidner Co. GmbH; Miriam Stroppel, Ulm, AOK Ulm-Biberach; Miriam Thumm, Giengen, Gardena; Jana Tremer, Weingarten, AOK Bodensee-Oberschwaben; Jannik Voehringer, Schemmerhofen, Cato Gmbh; Evelyn Vogel, Mittelbuch, Jako Baudenkmalpflege GmbH; Vanessa Zeh, Winterstettenstadt, Gustav Gerster GmbH & Co. KG; Florian Zimmermann, Schwendi, KSK Biberach.

Mit Sonderpreisen wurden ausgezeichnet:

Preis des Landrats: Der Preis des Landrates ging an die Sozialversicherungsfachangestellten Nancy Pana, Bingen, AOK Bodensee-Oberschwaben, an Alwina Rose, Ulm, AOK Ulm-Biberach und an Ulrike Teichmüller, Mittelbiberach, AOK Ulm-Biberach (mit einer Durchschnittsnote von 1,0).

Gebhard-Müller-Preis: Den Gebhard-Müller-Preis für die beste Leistung in Geschichte und Gemeinschaftskunde holten sich die Sozialversicherungsfachangestellte Nancy Pana, Bingen, AOK Bodensee-Oberschwaben und die Sozialversicherungsfachangestellte Alwina Rose, Ulm, AOK Ulm-Biberach (beide Note 1,0).

Hilde-Frey-Preis: Anlässlich hervorragender Leistungen wurden die Sozialversicherungsfachangestellten Nancy Pana, Bingen, AOK Bodensee-Oberschwaben, Alwina Rose, Ulm, AOK Ulm-Biberach und Ulrike Teichmüller, Mittelbiberach, AOK Ulm-Biberach für den Hilde-Frey-Preis vorgeschlagen (mit Durchschnittsnote 1,0).