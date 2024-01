72-Stunden-Aktion: Welche sozialen Projekte um Biberach angegangen werden

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) veranstaltet vom 18. bis 21. April wieder seine 72-Stunden-Aktion. In ganz Deutschland stellen sich dabei Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Herausforderung, soziale Projekte in drei Tagen zu planen und umzusetzen. Bei der BDKJ-Dekanatsstelle in Biberach laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Erste Aktionsgruppen, die unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ anpacken wollen, haben sich bereits gemeldet.

„Es ist ein tolles Gefühl, 72 Stunden an einem Strang zu ziehen, gemeinsam etwas zu schaffen und am Ende ein Ergebnis zu sehen“, schildert Dekanatsjugendreferentin Anna Stützle den Reiz der 72-Stunden-Aktion. 2019 hatte es die bundesweite Veranstaltung zuletzt gegeben - mit riesigen Erfolg. Deutschlandweit engagierten sich 175.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für gemeinnützige Projekte. In den Dekanaten Biberach und Saulgau beteiligten sich rund 1000 junge Menschen in 33 Aktionsgruppen.

So sehen Projekte aus

Sie richteten Grillplätze ein, legten einen Barfußpfad an, bauten ein Wildbienenhaus, gestalteten eine Altkleidermodenschau für die Aktion Hoffnung, sanierten ein Brückle am Jakobsweg, machten eine Aktion zur Europawahl und noch vieles mehr.

Da gibt es viel Spielraum. Anna Stützle

Auch in diesem Jahr können sich die Gruppen wieder die unterschiedlichsten Projekte vornehmen. „Da gibt es viel Spielraum“, sagt Anna Stützle. Vorgabe sei, dass die Projekte dem Gemeinwohl dienten und nicht nur der eigenen Gruppe. Wer sich engagieren will, müsse im Übrigen keiner katholischen Gruppe angehören, berichtet Andreas Hofer, der Leiter des Aktions-Koordinierungskreises. Auch Schulen, Vereine und Buden hätten in der Vergangenheit mitgemacht. Die angemeldeten Gruppen können sich von erwachsenen Helfern, Firmen und Institutionen unterstützen lassen.

So viele sind bereits am Start

Circa elf Gruppen haben sich inzwischen für den 72-Stunden-Einsatz angemeldet. Dass wieder eine so hohe Teilnehmerzahl wie vor fünf Jahren erreicht wird, erwarten Anna Stützle und Andreas Hofer nicht. Der Grund: Der Termin, den der BDKJ-Bundesverband ausgewählt hat, liegt für Baden-Württemberg nicht so günstig. Der 72-Stunden-Einsatz erfolgt kurz vor den Abiturprüfungen.

Was die junge Leute geschaffen haben, bleibt. Andreas Hofer

Die rund elf Gruppen, die schon am Start sind, haben teilweise bereits ein eigenes Projekt ersonnen, das sie umsetzen möchten. Es ist aber auch kein Problem, wenn die jungen Leute sich ohne konkretes Vorhaben anmelden.

Denn erste sogenannte Projektpartner haben angeklopft und Projektideen, die man bei ihnen umsetzen könnte, genannt. Welche genau das sind, verrät das Koordinierungsteam nicht. Denn Aktionsgruppen ohne Vorhaben sollen am 18. April mit einer Aufgabe überrascht werden.

Unterstützer, die zum Beispiel Material zur Verfügung stellen möchten, können sich ebenfalls melden. Willkommen sind während der 72-Stunden-Aktion auch Kuchenspenden für die fleißigen jungen Leute. „Das wir immer gerne gesehen“, sagt Anna Stützle und lacht.

Auch die fleißigen Helfer profitieren

Für sie und Andreas Hofer ist klar: Die 72-Stunden-Aktion bildet eine Bereicherung. Nicht nur gemeinnützige Einrichtungen, Institutionen, Heime oder Kitas profitieren von dem Einsatz, sondern auch die jungen Teilnehmer. Denn wer hier mit anpacke, bekomme etwas zurück, macht Andreas Hofer deutlich. „Was die junge Leute geschaffen haben, bleibt. In zehn Jahren können sie sagen: Ich war dabei damals.“ Das erfülle mit Stolz.

Anerkennung erhielten sie zudem von außen. „Positive Rückmeldungen etwa von der Gemeinde geben einem ja etwas.“ Und das Engagement könne auch zur Berufsorientierung beitragen, ergänzt Peter Schröter vom Koordinierungskreis. Beim Einsatz im Seniorenheim könne man eventuell entdecken, dass einem dieser Bereich liege.