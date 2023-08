70 Jahre glücklich verheiratet: Er wusste, mit ihr kann man Pferde stehlen

Nach 70 gemeinsamen Ehejahren feiern Paare ein ganz besonderes Hochzeitsjubiläum — die Gnadenhochzeit. Nur wenige Paare können dieses seltene Jubiläum gemeinsam feiern. Hanna und Gotthold Keppler aus Biberach haben dieses Glück und feiern am 1. August ihren 70. Hochzeitstag. „Für uns ist das ein großer Reichtum“, sagt Hanna Keppler. „Vor allem, dass wir das auch noch mit unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln feiern können.“

Ich hatte den Eindruck, mit ihr kann man Pferde stehlen. Gotthold Keppler

Gotthold Keppler erinnert sich noch genau daran, als er seine heutige Frau zum ersten Mal sah: „Es war in der Kirche, ich habe sie gesehen und war verliebt. Ich hatte den Eindruck, mit ihr kann man Pferde stehlen.“ Was Hanna Keppler am meisten an ihm gefallen hat, war sein Lächeln, „und das hat er bis heute immer noch. Ich liebe es, wenn er lacht“.

Hanna Keppler mag es am liebsten, wenn ihr Mann so herzhaft lacht. (Foto: Tanja Bosch )

Früher ging alles nicht so schnell

Bis die beiden sich aber damals näherkamen, dauerte es aber eine Weile. „Früher waren das andere Zeiten, da ging das alles nicht so schnell. Wir durften ab und zu mal gemeinsam wandern gehen. Und irgendwann habe ich bei ihren Eltern um ihre Hand angehalten“, erzählt der 98–Jährige.

„Die Antwort des Vaters war damals, dass ich erst einmal mein Examen machen soll.“ Denn Gotthold Keppler befand sich gerade noch im Studium.

„Er hat dann ganz schnell sein Examen gemacht“, sagt Hanna Keppler lachend. Und am 1. August 1953 heirateten die beiden dann in Pfullingen bei Reutlingen. Ihr gemeinsames Leben verbrachte das Ehepaar überwiegend in Wilhelmsdorf (Landkreis Ravensburg), dort engagierten sich Hanna und Gotthold Keppler jahrzehntelang ehrenamtlich und brachten sich in die Gemeinde ein.

„Man muss auch bereit sein, sich zu entschuldigen, wenn man mal einen Fehler gemacht hat.“ Gotthold Keppler

Tipps für eine lange Partnerschaft

Vor drei Jahren haben sie einen passenden Alterssitz in Biberach gefunden und sind noch einmal umgezogen. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und das Schützenfest ist einfach traumhaft schön“, sagt die 91–jährige Jubilarin.

Dass die beiden ein eingespieltes Team und auch nach 70 Jahren noch glücklich sind, ist sofort zu spüren. Sie sprechen viel von ihren gemeinsamen Wanderungen und Urlaube mit ihrem Campingbus. „Das waren sehr wunderschöne Zeiten, das sollte jeder machen“, sagt Hanna Keppler.

Wir haben drei Kinder, die alle auch schon in Rente sind, neun Enkel und zwölf Urenkel. Hanna Keppler

Ihr Geheimtipp für eine lange, glückliche Partnerschaft: „Wenn man sich nicht mehr versteht, muss man sich wiederfinden.“ Denn natürlich habe es auch mal Streit gegeben: „Das kommt in jeder Ehe vor, aber das Wichtigste ist, darüber zu sprechen.“ So sieht das auch ihr Mann: „Man muss auch bereit sein, sich zu entschuldigen, wenn man mal einen Fehler gemacht hat.“

Familienfest auf dem „Höchsten“

Das größte Glück für die beiden ist aber ihre Familie: „Wir haben drei Kinder, die alle auch schon in Rente sind, neun Enkel und zwölf Urenkel“, erzählt Hanna Keppler. „Das ist der größte Reichtum für uns.“ Am 5. August ist auch ein großes Familienfest auf dem „Höchsten“ geplant. Denn auch an ihrem 70. Hochzeitstag wollen sie ihre gemeinsame Leidenschaft, die sie immer teilten, Wandern und Berge, mit ihren Liebsten teilen.

Deshalb heißt es Gnadenhochzeit

Menschen, die 70 Jahre lang verheiratet sind, haben die meiste Zeit ihres Lebens gemeinsam verbracht. Dem christlichen Glauben zufolge, wird den Eheleuten Gottes Güte zuteil: Gottes Gnade hat ihnen ein langes, gemeinsames Leben beschert.

Auf das Jubiläum der Gnadenhochzeit, die auch unter Platinhochzeit oder Kupferhochzeit bekannt ist, folgen die Kronjuwelenhochzeit nach 75 und die rote Hochzeit nach 100 gemeinsamen Ehejahren.