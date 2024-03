68-Jähriger flüchtet nach Unfall

Ein 68-jähriger Fahrer hat sich am Samstagnachmittag einiges an Ärger mit der Polizei eingehandelt, nachdem er Schaden an einem fremden Fahrzeug verursacht und daraufhin geflüchtet ist. Gegen 16:10 Uhr beobachteten Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Sandgrabenstraße, wie ein Renault rückwärts aus seiner Parklücke gegen einen gegenüber parkenden Audi gefahren ist. Der Renault-Fahrer setze seine Fahrt in Richtung Warthausen fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Aufmerksame Zeugen fuhren dem flüchtigen Fahrer hinterher und verständigten unverzüglich die Polizei.

Die eingesetzte Streife des Polizeireviers Biberach konnte den 68-jährigen Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 68-Jährigen fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Alkoholwert von über zwei Promille, auch die Blutabnahme im Krankenhaus bestätigte den Alkoholeinfluss. An dem geschädigten Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, an dem Renault in Höhe von 1000 Euro. Da der Unfallverursacher zudem auch keinen Führerschein besitzt, muss er sich nun wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinflussung wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten.