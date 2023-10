600 Grundschulkinder sind nominiert

Begabungsförderung ist ein Teil des schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrags. Die Hector Kinderakademien bieten als einziges landesweites Förderprogramm besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein speziell für sie entwickeltes Förderprogramm an, das weit über die regulären Unterrichtsinhalte hinausgeht. Dies teilen die Akademien in einem Presseschreiben mit.

Rund 23.000 Grundschulkinder nehmen jährlich an den Kursangeboten teil. Der Schwerpunkt der Kursthemen der Hector Kinderakademien liegt demnach auf den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Die Kursinhalte der Kinderakademien gehen weit über die regulären Unterrichtsinhalte hinaus, heißt es in der Mitteilung weiter. In den Kursen, die in jedem Schulhalbjahr neu angeboten werden, sollen besonders begabte Kinder der Grundschule zu selbstständigem und entdeckendem Arbeiten angeregt und ihre Sozialkompetenz gefördert werden. Dies geschieht durch einen Einstieg in neue oder auch zur Vertiefung bereits vorhandener Wissensgebiete sowie durch die Entdeckung und den Ausbau persönlicher Begabungsschwerpunkte.

Das Angebot der Hector Kinderakademien wird von der Hector Stiftung II finanziert und vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg unterstützt und von der wissenschaftlichen Begleitung evaluiert.

Die 68 Standorte der Hector Kinderakademien werden laut Mitteilung von einer oder auch mehreren Geschäftsführung geleitet. Seit dem Schuljahr 10/11 werden auch im Landkreis Biberach unter der Trägerschaft des Landratsamtes an den drei Standorten Grundschule Attenweiler, Grundschule Erolzheim und Grundschule Bronner Berg Laupheim Hectorkurse angeboten.

Für das Wintersemester 23/24 wurden annähernd 600 Grundschulkinder von (fast) allen 57 Grundschulen des Landkreises nominiert. Die Eltern können ‐ zusammen mit ihrem Kind –- auf der Homepage der HKA Biberach (https://hector-kinderakademie.de/standorte/biberach/ ) noch bis 9. Oktober bis zu drei Kurse aus dem vielfältigen Kursprogramm ( 51 Angebote) buchen.

Im Anschluss teilt die Geschäftsführung die angemeldeten Kindern in die Kurse ein. „Bei der enormen Resonanz werden allerdings nicht alle den erwünschten Kursplatz erhalten können, so dass es leider auch vielen Absagen geben wird“, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach den Herbstferien starten die Kurse in den Räumlichkeiten der Grundschulen in Attenweiler, Laupheim und Erolzheim. Alle Kurse finden in der unterrichtsfreien Zeit am Nachmittag (oder am Wochenende) statt.