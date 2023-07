60 Azubis und Studierende feiern in der Jordanquelle

60 Auszubildende und Studierende der St. Elisabeth–Stiftung sowie deren Beteiligungen haben sich am Dienstag zu ihrer Abschlussfeier in der Jordanquelle des Jordanbades in Biberach zusammengenfunden. Die Absolventinnen und Absolventen aus den Landkreisen Ulm, Alb–Donau, Biberach, Ravensburg und Bodensee erlernten beim Sozialunternehmen mit Sitz in Bad Waldsee unterschiedliche soziale und kaufmännische Berufe. Obwohl diese jungen Leute während ihrer gesamten Ausbildungszeit mit Corona zu kämpfen hatten, sind sie tapfer am Ball geblieben und können sich für das Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten nun selbst auf die Schulter klopfen.

Andrea Thiele, Vorständin der St. Elisabeth–Stiftung, beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen zu ihren erfolgreichen Abschlüssen und gab ihrer Freude darüber Ausdruck, dass viele von ihnen weiterhin für das Unternehmen tätig sein werden. „Stolz dürfen wir alle auch darauf sein, dass wir hier den ersten Ausbildungsjahrgang in der Generalistik der Pflege unter uns haben: Sie waren die Pioniere in dieser neu geschaffenen Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann“, würdigte die Rednerin die Leistungen der jungen Leute.

Sie hob weiter hervor, dass sich die St. Elisabeth–Stiftung seit Jahren „intensiv“ in Sachen „Ausbildung“ engagiere. „Wir haben derzeit 150 Azubis und Studierende in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ihre Ausbildungs– und Studienabschlüsse zeigen nicht nur die große Vielfalt der Stiftung, sondern auch die große Komplexität und die hohen fachlichen Anforderungen, die an eine professionell und innovativ tätige soziale Institution gestellt werden“, so Andrea Thiele. Sie würdigte dabei auch die Kooperation mit den Instituten für Soziale Berufe (IfSB) in Ravensburg und Stuttgart und betonte: „Von diesem Engagement und den Investitionen profitieren am Ende wir alle in der St. Elisabeth–Stiftung und vor allem die Menschen, für die wir da sind, wenn sie uns brauchen“, zitierte sie den Leitsatz des Sozialunternehmens.

Ein besonderes Lob hielt Andrea Thiele dafür bereit, dass die Azubis und Studierenden des genannten Jahrgangs auch dann tapfer am Ball (und bei den ihnen anvertrauten Menschen) geblieben seien, als Corona in den sozialen Einrichtungen Einzug hielt und den Alltag aller Beteiligten auf den Kopf stellte. „Dass Sie diese nicht immer leichten Rahmenbedingungen nicht abgeschreckt haben, dafür gebührt Ihnen mein Respekt!“ Als soziales Unternehmen wisse die St. Elisabeth–Stiftung, dass ihre Mitarbeitende das wertvollste Kapital seien. „Und nur wenn diese gut ausgebildet und motiviert sind, können wir die Leistungen anbieten, die die Gesellschaft und die Menschen von uns erwarten“, weiß die Vorständin. Abschließend überreichten die Geschäftsbereichsleitungen den glücklichen jungen Frauen und Männern noch Blumen und Jordanbad–Gutscheine.

Nachdem die St. Elisabeth–Stiftung unter anderem am Ravensburger Institut für Soziale Berufe (IfSB) beteiligt ist, sprach Karin Henning ein Grußwort und gratulierte den 60 Frauen und Männern zu ihrem Berufsabschluss. Die Schulleiterin für Heilerziehungspflege und -assistenz hob lobend hervor, dass sich die Azubis und Studierenden „in großer Offenheit ganz bewusst für eine Ausbildung entschieden haben, die mit Menschen zu tun hat, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Dafür gebührt Ihnen allen meine Hochachtung, denn die Menschen da draußen brauchen Menschen wie Sie, weil Sie durch Ihre Arbeit Lebensqualität verbessern und Abhängigkeiten verringern helfen“.

Begonnen hatte die Abschlussfeier mit einem spirituellen Impuls in der Kirche St. Johannes. Sarah Kreutzer vom Seelsorgeteam der St. Elisabeth–Stiftung ermunterte die Absolventinnen und Absolventen nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildungszeit zu „Dankbarkeit im Rückblick und Optimismus im Ausblick“. Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde ein „Oberschwäbisches Buffet“ eröffnet und das Duo „Acoustic Voice String“ von Swen Dittberner und Herbie Tusek unterhielt die insgesamt 80 Gäste des Abends musikalisch.