53-Jähriger missachtet Vorfahrt

Ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist am Donnerstag bei einem Unfall bei Biberach entstanden. Wie die Polizei berichtet fuhr kurz vor 10.30 Uhr ein 66-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B465 von Biberach in Richtung Jordanei. Ein 53-Jähriger kam aus Richtung Ulm, fuhr an der Abfahrt Biberach-Süd von der B30 ab und wollte nach links in die B465 einfahren. Dabei übersah der Fahrer des VW den vorfahrtsberechtigten 66-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt.