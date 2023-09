4500 Menschen rocken mit Culcha Candela den Gigelberg

Der Gigelberg in Biberach hat sich am Wochenende in ein großes Festivalgelände verwandelt. Mehr als 8000 Menschen feierten am Freitag und Samstag zu mehr als 20 Acts, sowohl auf der großen Open–Air–Bühne als auch in der Gigelberghalle. Einer der Höhepunkte war die Berliner Band Culcha Candela. Mit ihren Hits wie „Monsta“ und „Hamma“ brachten sie die Menge zum Toben. Aber auch Glasperlenspiel sorgte für ausgelassene Partystimmung.

Culcha Candela reisen mit ihrer energiegeladenen Show von Berlin nach Biberach. (Foto: Thommy Mross )

Was ein junges Biberacher Team am Wochenende auf die Beine gestellt hat, war Wahnsinn. Mit dem vierten Free Flow Festival in Biberach haben sie damit alles übertroffen. Neben Stars wie Culcha Candela und Glasperlenspiel standen auch die bekannten Rapper Symba, OG Keemo, Majan und Afrob auf der Bühne. Und bei der Afterparty heizten Größen wie Marten Horger und Torsten Kanzler den Partygästen ein. Aber auch Biberacher Musiker wie Luke Noa und Sweed, die aus Berlin anreisten, hatten ihren Auftritt ebenso wie Myle aus Ravensburg.

Für Luke Noa und Sweed war die Biberacher Bühne ein Heimspiel. (Foto: Thommy Mross )

Viel Mühe bis ins kleinste Detail

Abseits von ganz viel guter Musik, gab es beim Festival auch einiges zu erleben. Es wurden einige Workshops angeboten, bei denen sich alles rund um Kunst und Kultur drehte. Besonders beliebt war auch der Schminkstand von Greenpeace, an denen sich die Menschen das perfekte Festival–Make–up verpassen lassen konnten. Auch eine junge Tätowiererin aus Köln war zu Gast.

Diese fünf jungen Frauen genießen das Free Flow Festival in Biberach in vollen Zügen. (Foto: Tanja Bosch )

„Die Organisatoren haben sich bis ins Detail sehr bemüht“, sagt Ayla Laengerer. „Es gibt eine wunderschöne Chill–out–Area und auch das Riesenrad ist richtig toll.“ Für sie ist so ein Festival für Biberach auf jeden Fall etwas Besonderes: „Vor allem für die Gemeinschaft, hier trifft man viele Menschen, die man lange nicht gesehen hat, und alle kommen hier zusammen.“ Sie würde sich wünschen, dass es so etwas viel öfters in der Stadt gibt: „Das verbindet einfach.“

Friedliches Festival

Während der Freitagabend mit viel Hip–Hop eher die jüngere Generation anzog, war das Publikum am Samstag sehr gemischt. Jung und Alt feierten zusammen und genau das wollten die Macher des Free Flow Festivals auch bezwecken: Ein Festival für alle Generationen. Die beiden Veranstaltungstage waren auch sehr gut besucht, sodass insgesamt rund 8000 Menschen voll auf ihre Kosten kamen.

Bei Rapper OG Keemo rasten die Leute am Freitag voll aus. (Foto: Tanja Bosch )

Ein positives Fazit zieht auch Thomas Schilling, Bereitschaftsleiter des DRK–Ortsvereins Biberach: „Es ist sehr angenehm und friedlich und es gab für uns kaum etwas zu tun.“ Für so eine Veranstaltung in dieser Größe sind das gute Nachrichten. Die Organisation im Vorfeld mit mehr als 150 Helferinnen und Helfern hat sich also gelohnt.

Besucher wollen, dass es weitergeht

„Ich finde es hier mega gut“, sagt Miriam Schulz, die mit ihren Freundinnen Karten für beiden Tage hatte: „Der Freitag war zwar nicht so meine Musik, aber die Stimmung war richtig toll“, sagt die 23–jährige Biberacherin. Am Samstag freute sie sich aber umso mehr über die bekannten Bands. „Es ist einfach krass, wie groß das Festival hier geworden ist“, sagt sie. „Das muss unbedingt erhalten bleiben, weil sonst in Biberach ja nicht so viel geboten ist.“

Das DRK Biberach zieht ein positives Fazit zum Festival: "Es gab für uns nicht viel zu tun." (Foto: Tanja Bosch )

Und das merkte man auch dem Publikum an, die zu Hunderten vor die Bühne stürmten, als die verschiedenen Acts zu spielen begannen. Ein kleines Heimspiel hatten auch die Biberacher Sänger und Songwriter Luke Noa und Sweed, die gemeinsam auf der Bühne standen: „Es ist immer wieder schön nach Hause zu kommen“, sagt Musiker Sweed. Und je später der Abend, desto krasser wurde das Line–up.

Bei „Hamma“ und „Monsta“ geht’s ab

Schon beim Auftritt von Glasperlenspiel rasteten die Menschen aus, sangen lauthals die Lieder mit und tanzten ausgelassen. Und als Sängerin Carolin Niemczyk und Keyboarder Daniel Grunenberg als letzten Song ihren größten Hit „Geiles Leben“ anspielten und es Konfettischlangen regnete, tobte die Menge.

Das Duo Glasperlenspiel bei ihrer spektakulären Show. (Foto: Thommy Mross )

Nach einer kurzen Pause kamen dann die vier Männer von Culcha Candela auf die Bühne. Mit zwei Sängerinnen und Background–Tänzerinnen inklusive Band rockten sie den Gigelberg. Seit 21 Jahren steht die Berliner Band nun schon gemeinsam auf der Bühne und das war der Show auch anzumerken. Sie wissen genau, wie sie dem Publikum einheizen können.

Mit ihren energiegeladenen Show und ihren vielen Hits, hatten sie die Menschen bis zum letzten Song auf ihrer Seite. Natürlich durften auch ihre bekanntesten Hits wie „Hamma“ und „Monsta“ nicht fehlen. Die hoben sie sich für ein spektakuläres Finale bis zum Ende auf. Und wer dann immer noch nicht genug hatte, konnte noch bis in die frühen Morgenstunden in der Gigelberghalle feiern.