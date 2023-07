44 Preisträgerinnen und Preisträger geehrt

Bei der diesjährigen Stadtschulpreisverleihung konnte man in viele lachende Gesichter sehen. Insgesamt zeichnete Landrat Mario Glaser 44 Preisträgerinnen und Preisträger mit einem Preisgeld in Höhe von 16.400 Euro aus. 23 Mal überreichte er Urkunden und Preisgelder des Hilfe–Frey–Stadtschulpreises für den Traumschnitt von 1,0.

Der Gesamtschnitt der 31 Preisträgerinnen und Preisträger lag bei 1,15. Für die beste Abiturleistung im Fach Wirtschaft der Gebhard–Müller–Schule erhielten Johannes Blank und Kilian Rief den Rosemarie–Weber–Preis. Für weitere sehr gute Leistungen wurden elf junge Frauen und Männer, welche die Ausbildung als Konstruktions–, Zerspanungs– und Industriemechanikerin und -mechaniker abgeschlossen haben, mit dem Erich–Hoffmeister–Preis und einem Preisgeld von insgesamt 6000 Euro ausgezeichnet. Landrat Mario Glaser freute sich sehr, dass mit Thomas Hoffmeister der Enkel des Stiftungsgebers Erich Hoffmeister anwesend war.

Landrat Mario Glaser unterstrich bei seiner Begrüßung die Leistung der Schülerinnen und Schüler und ermutigte auch für die Zukunft: „Seien Sie weiterhin Vorbild, übernehmen Sie Verantwortung, gleich ob dies im Studium, in einem freiwilligen sozialen Jahr, im Beruf oder im Ehrenamt ist. Motivieren Sie Ihre Freunde, es Ihnen gleichzutun.“

Nicht nur während der Schulzeit, sondern auch darüber hinaus haben sich Nasma Idderhem vom Pestalozzi–Gymnasium (PG) und Julius Bähr vom Wieland–Gymnasium (WG) eingebracht. Beide wurden in diesem Jahr durch die Arbeitsgemeinschaft der Biberacher Schulleiterinnen und Schulleiter für den Hilde–Frey–Sonderpreis vorgeschlagen und ausgezeichnet. Den Sonderpreis erhalten nach dem Willen der Stifterin Hilde Frey, die von 1965 bis 1978 Schulleiterin der Matthias–Erzberger–Schule war, Schülerinnen und Schüler, die herausragende Leistungen im schulischen oder außerschulischen Bereich erbracht haben.

In seiner Laudatio würdigte Landrat Mario Glaser die herausragenden Leistungen der beiden Sonderpreisträger. Nasma Idderhem hat sich in vielfältiger Weise ehrenamtlich engagiert. Sie war vier Jahre lang Schülersprecherin am PG und initiierte zahlreiche Projekte, wie eine Kooperation mit der Caritas zur Betreuung von Geflüchteten, Schule ohne Rassismus oder eine Debating AG. Bis vor Kurzem ist sie im Musikverein Reute aktiv gewesen.

Julius Bähr ist beim WG als ausgebildeter Chormentor der Organisator von Chorfreizeiten und Proben, Ansprechpartner für alle Chormitglieder und nimmt in den Ferien an Jugendchorfestivals teil. Ehrenamtlich ist er bei der Jugendfeuerwehr tätig und Helfer beim KONFI–Camp der Versöhnungskirche Ummendorf. In der Schule ist er als Stufensprecher aktiv gewesen und hat mehrmals erfolgreich an den Jugend–forscht–Wettbewerben teilgenommen. Er ist Stipendiat der Stiftung der deutschen Wirtschaft, Teilnehmer bei „matheKompass“ dieser Stiftung, Teilnehmer der Elite–Akademie der Fakultät Chemie der Universität Stuttgart sowie Teilnehmer der Chemie–Olympiade.

Die Preisverleihung wurde musikalisch durch Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf am Klavier und Manuela Stolz an der Oboe begleitet. Johannes Riedel moderierte den Abend.

Die Preisträgerinnen und Preisträger: Hilde–Frey–Stadtschulpreis und Sonderpreis: Matthias–Erzberger–Schule: Jasmin Ackermann, Sarah Melzer, Katherina Bückner, Wendy Reusens, Lea Kratz; Gebhard–Müller–Schule: Bianca Fakler, Elena Braun, Melanie Giurdanella, Raphael Grimm, Keno Scheffold, Luis Zimmermann; Karl–Arnold–Schule: Rudolf Mey, Jannes Finn Zell, Paul Riedel, Markus Arnold; Fachschule für Landwirtschaft Biberach: Marco Götz; Pestalozzi–Gymnasium: Pia Suhm, Antonia Mohr, Robin Hammer, Judith Völkle; Wieland–Gymnasium: Carina Braig, Emilia Angenendt, Ellen Grundl; Dollinger–Realschule: Niklas Wurm; Mali–Gemeinschaftsschule: Kazim–Zeki Uzun, Hicran Akkoyun; Pflugschule: Selina Stahl, Rosa Ruopp; Bischof–Sproll–Bildungszentrum: Jan Müller, Daniel Engel, Sophie Mientus.

Rosemarie–Weber–Preis: Gebhard–Müller–Schule: Johannes Blank und Kilian Rief. Erich–Hoffmeister–Preis: Marcel Deckert (Liebherr–Components Biberach GmbH), Jannis Licht (Liebherr–Hausgeräte Ochsenhausen GmbH), Jonas Hager (Liebherr–Mischtechnik GmbH), Emil Mayer (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG), Nils Dreher (Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG), Melanie Laux (Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH), Blazej Ujma (Liebherr–Werk Biberach GmbH), Marvin Joos (Häwa GmbH), Luka Vesenjak (Liebherr–Werk Biberach GmbH), Eric Boll (Franz Kessler GmbH), Selina Schmid (Liebherr–Components Biberach GmbH).