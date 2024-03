Die gewaltsamen Proteste beim politischen Aschermittwoch in Biberach beschäftigen die Justiz weiter. Einige Tatverdächtige wurden schon ermittelt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg weitere Details mitgeteilt.

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen sind laut Staatsanwaltschaft 41 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Tatvorwürfe reichen von Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte bis hin zur öffentlichen Aufforderung zur Begehung einer Straftat, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Ravensburg mitteilte. „Es ist ein großer Komplex“, sagte ein Staatsanwalt.

„Es ist uns ein Anliegen, diese Fälle mit Konsequenz zu ahnden“, so der Leiter der Staatsanwaltschaft, Alexander Boger. Er kenne es von früheren Protesten nicht, dass bei Demonstrationen Straftaten begangen werden. Das habe erst mit der Corona-Pandemie begonnen. „Es wird nicht mit dem Ziel einer Diskussion demonstriert. Es gibt eine fehlende Bereitschaft, die Gegenseite zu hören.“ Er stelle eine „Verrohung der Protestkultur“ statt.

Polizei hat 23 Tatverdächtige identifiziert

Auch gegen zwei Polizisten werde nach Vorwürfen von Demonstranten wegen Körperverletzung im Amt ermittelt.

Am Aschermittwoch war eine Protestaktion an er Stadthalle so eskaliert, dass die Grünen ihre geplante Veranstaltung, bei der unter anderem mit dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sprechen sollten, aus Sicherheitsgründen kurzfristig absagten. Bei den Protesten am 14. Februar waren mehrere Polizisten verletzt worden, die Beamten setzen auch Pfefferspray ein.

Die Polizei in Ulm habe mittlerweile 23 Tatverdächtige identifiziert, so die Staatsanwaltschaft weiter. Zwei Durchsuchungen habe es bisher gegeben.

Boger: „Unser Ziel ist es, die Verfahren zügig abzuarbeiten.“ Einige werden voraussichtlich durch Strafbefehle erledigt werden, in einigen Fällen wird es vermutlich auch Gerichtsverhandlungen geben – zum Beispiel auch dann, wenn die Strafbefehle nicht akzeptiert werden.

Das Versammlungsrecht und die Meinungsfreiheit seien hohe Güter in der Demokratie. Zu Straftaten bei Demonstrationen sagt er: „Es geht nicht, so was zu dulden. Da muss der Staat klar sagen, wo die Grenzen sind.“