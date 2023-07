Mit Video und Fotos: 4000 Schüler ziehen farbenfroh durch Biberachs Straßen

Bei strahlendem Sonnenschein sind am Schützenmontag mehr als 4000 Schülerinnen und Schüler durch die Biberacher Altstadt gezogen. Begleitet wurden sie von rund 1000 Musikerinnen und Musikern. Der Bunte Festzug ist einer der Höhepunkte des Schützenfests, mehrere Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer säumten am Morgen die Umzugsstrecke und bejubelten die Kinder und Jugendlichen in ihren tollen, selbstgebastelten Kostümen.

Der Festzug stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Natur, es gab viele Tiere zu sehen, vor allem Biber und Biene standen hoch im Kurs, aber auch aktuelle Umweltthemen wurden aufgegriffen. Ein rundum gelungener und bunter Auftakt in den Schützenmontag.

Bevor der Festzug allerdings auf dem Marktplatz ankam, spielte der Musikverein Attenweiler traditionell die Schützenhymne „Rund um mich her“. Der gesamte Marktplatz stimmte mit ein und sorgte für Gänsehaut–Stimmung an diesem sonnigen Montagmorgen.

Das zeigt, dass das Schützenfest ein Fest für alle ist. Robert Barthold

Traditionell wurde der Umzug von einem Auto des städtischen Baubetriebsamts eröffnet, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt ein großer Dank: „Diese Damen und Herren haben gerade Hochsaison“, sagte Moderator und Schützendirektor Robert Barthold. „Ohne sie gäbe es kein Schützenfest.“

Nach einem großen Applaus folgten sogleich die Fanfarenbläser hoch zu Ross, gefolgt von den Kleinen Schützentrommlern und -pfeifern im Imker–Outfit. Unter dem Motto „Give bees a chance“ spielten sie einen wundervollen Auftakt.

Dolli ist mit 1000 Schülern dabei

„Ich freue mich, dass in diesem Jahr 19 Schulen aus Biberach und dem Umland mit dabei sind“, sagte Robert Barthold. „Das zeigt, dass das Schützenfest ein Fest für alle ist.“ Die Dollinger–Realschule stellte mit knapp 1000 Schülerinnen und Schülern die größte Gruppe des Festzugs dar, die kleinste Gruppe war mit 49 Schülerinnen und Schülern die Grundschule Stafflangen.

Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern waren die Kinder und Jugendlichen in den vergangenen Wochen und Monaten sehr kreativ, es wurden Ideen gesammelt, Kostüme gebastelt und diesem einen Tag entgegengefiebert.

Erstmals waren auch Gäste von der Kanalinsel Guernsey Teil des Umzugs. Der Guernsey Music Service wurde vom Publikum herzlich begrüßt, bevor die drei Schützentheater–Wagen inklusive dem „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ den Marktplatz passierten. Bei der Schwarzbach–Schule drehte sich alles rund ums Thema „Ich glaub’, ich steh im Wald“. Viele Tiere, Waldfeen und -geister, Forstarbeiter und Pilze wuselten durch die Altstadt.

Venezianisches Flair kam anschließend bei der Braith–Grundschule auf: Sie zeigten anhand des Karnevals in Venedig die schönen und auch die Schattenseiten. „So geht es zum Beispiel auch um die Vermüllung bei Großveranstaltungen“, so der Moderator. Er gratulierte zu diesem wichtigen aktuellen Thema.

175 Jahre Musikkapelle Mettenberg

Aktuell ging es schließlich auch bei der Birkendorf–Grundschule weiter: Hier lautete das Motto „Mit allen Wassern gewaschen“. Da die Grundschule quasi am Wasser liegt und die Rißinsel bald zu einem neuen Abenteuerspielplatz umgebaut werden soll, näherten sich die Schüler ihrem Lieblingsthema auf spielerische und kreative Art und Weise. Herzlich begrüßt wurde auch die Musikkapelle Mettenberg, die in diesem Jahr ihr 175–jähriges Bestehen feiert.

Diese Biene passt gerade so durchs Ulmer Tor, aber nur, wenn sie sich verbeugt. Robert Barthold

Tierisch wurde es dann bei der Sprachheilschule Biberach, der Schule im Rißtal und der Freien Waldorfschule Biberach. Viele kleine Biber und Bienen hüpften ausgelassen durch die Straßen und Gassen und winken dem Publikum. Besonderes Highlight war die Riesen–Bine der Waldorfschule, die schon im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgte. „Diese Biene passt gerade so durchs Ulmer Tor, aber nur, wenn sie sich verbeugt“, sagte Robert Barthold.

„Funky Kidz“ beenden das bunte Spektakel

Aber auch alle anderen Schulen haben sich große Mühe mit ihren Kostümen, Wagen und Plakaten gegeben. Die Themen wurden sehr kreativ und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Auch aktuelle Themen kamen zum Zug wie beispielsweise die Kritik am Ummendorfer Baggersee. Die Umlachtalschule Ummendorf forderte anhand eines Plakats: „Wir wollen unseren Baggersee zurück“.

Während sich die Pflug–Schule schließlich mit ihren Schultieren präsentierte, hoben die Schülerinnen und Schüler des Bischof–Sproll–Bildungszentrums ab beziehungsweise befanden sich „im Flugmodus“. Ähnlich wie auch das Pestalozzi–Gymnasium mit ihrem Motto „Up in the Sky“. Die Dollinger–Realschule präsentierte das Thema „Dollimania“ und das Wieland–Gymnasium trug an diesem Tag nur „Kunststoff deluxe“.

Und nach gut einer Stunde war der ganze Spaß auch schon vorbei. Mit der Biberacher Streetdance–Gruppe „Funky Kidz“ endete zwar schließlich das bunte Spektakel, aber dennoch wurde in der Stadt und auf dem Berg bis in die Nacht hinein fleißig weitergefeiert.