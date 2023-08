4. Justin–Heinrich–Knecht–Orgelpreis verliehen

Aus Anlass des 200. Todestags von Justin Heinrich Knecht hat die Stadt Biberach im Jahr 2017 den Justin–Heinrich–Knecht–Preis ins Leben gerufen, der im zweijährigen Turnus im Rahmen des internationalen Joseph–Gabler–Orgelwettbewerbs an der Landesakademie Ochsenhausen als Sonderpreis für die beste Interpretation eines Orgelwerks von Justin Heinrich Knecht vergeben wird. Wie Kulturdezernent Dr. Jörg Riedlbauer bei der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger erläuterte, sollen mit dem Preis junge Künstlerinnen und Künstler motiviert werden, sich mit dem bedeutenden Biberacher Komponisten zu beschäftigen. Dessen Orgelschule war noch bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein das Standardunterrichtswerk an allen Musikausbildungsstätten in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Jury, die in diesem Jahr aus Jürgen Essl (Hochschule für Musik Stuttgart), Marie Esslova (Konservatorium Budweis), Jeremy Joseph (Musikhochschule Wien), Thomas Fischer (Dekanatskirchenmusiker Ochsenhausen), Tobias Takasc (1. Preisträger des Joseph–Gabler Orgelpreises 2022) und Biberachs Kulturdezernent Jörg Riedlbauer bestand, sprach einstimmig den mit tausend Euro dotierten ersten Preis der 2005 in Sint–Niklaas (Belgien) geborenen Carolyne Van Machelen zu. Sie ist Studentin im zweiten Semester an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart.

Der mit 500 Euro dotierte 2. Knecht–Preis ging an den 1993 in der Prešov (Slowakei) geborenen Juraj Křemen. Nach Studien am Konservatorium in Bratislava und der Akademie der Musischen Künste in Prag studiert er an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart im dritten Mastersemester Orgelinterpretation und im ersten Mastersemester Improvisation.